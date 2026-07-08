天才振付家akaneとアバンギャルディが『トークィーンズ』に初登場！素顔と恋愛観を大暴露 | RBB TODAY

7月9日放送のトークバラエティー番組『トークィーンズ』（フジテレビ系）に、天才振付家・akaneと、彼女がプロデュースするダンス集団・アバンギャルディが登場する。両者ともにトーク番組への出演は今回が初となる。

akaneは「バブリーダンス」で一世を風靡し、現在はさまざまなアーティストの振付をはじめ、CMや映画など幅広いジャンルで活躍する振付家だ。アバンギャルディは2023年にアメリカNBCのオーディション番組『アメリカズ・ゴッド・タレント』で世界にその名をとどろかせ、大阪・関西万博やWBC応援ソングなど国内外の注目イベントにも出演している実力派ダンス集団である。

（C）フジテレビ

『トークィーンズ』は指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー界を席巻する女性タレントが集結したトークバラエティー。今回は“女性が憧れる女性から人生哲学を学ぶ”シリーズの一環として、akaneの頭の中身が徹底解剖される。

師匠・akaneを囲んで着席したアバンギャルディメンバーは「緊張しています」と言うものの、パフォーマンス中のトレードマーク“無表情”とは真逆の笑顔で、本音トークが全開。akaneの素顔を次々と暴露していくakaneの指導が「厳しいか」という問いに対し、メンバーが口をそろえて「はい！」と即答する場面も。NSCの講師として活動する野々村友紀子が同じ指導者としての悩みをぶつけると、野々村が感服する回答が飛び出す。

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また、手がける振付が続けざまにバズるakaneに対し、若槻千夏が「だいたいどの段階でバズるとわかるのか」と問いかけると、「バズると思って作ってない」と返答。その独自の創作プロセスが語られる中、アンミカが「宇宙Wi-Fi」という謎のワードを繰り出す一幕も!?

さらに、恋愛トークではダンスへの自信とは対照的に、akaneが「もじもじ」してしまう意外な一面が露わに。「恋愛リアリティショーは見まくっている」と興味津々ながらも、恋愛にはこれまで向き合えてこなかったと悩みを明かし、自分にぴったりな人がわからないと吐露。理想のタイプを掘り下げる中で「ツッコんでほしい」などの詳細が明らかになっていくと、メンバーのnonaが痛烈なツッコミを放ち……!?

同番組は7月9日23時～23時30分 フジテレビ系で放送される。