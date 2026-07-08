思わず振り返る美しさ…IVE・ユジン、“日本の街中”に出没「何この透明感?!」「オーラ眩しい」 | RBB TODAY

IVEのユジンが、日本の街中で撮影した近況ショットを公開した。

ユジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ユジン、“日本の街中”に出没「何この透明感?!」

公開された写真には、爽やかな魅力を放つユジンの姿が収められている。ホワイトのノースリーブトップスにデニムを合わせたシンプルなスタイリングを着こなし、清楚で可憐な雰囲気を漂わせた。

飾らない装いながらも、ユジンならではの透明感あふれるビジュアルが際立ち、見る者の視線を奪った。

投稿を見たファンからは「何この透明感?!」「オーラ眩しい」「思わず振り返る美しさ」「可愛すぎ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユジンInstagram）

なお、ユジンが所属するIVEは6月24日、東京ドームでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の日本公演を行った。

◇ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。

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