中川翔子、双子ワンオペ育児の壮絶体験を告白 「独自抱っこ法」にスタジオ驚愕 | RBB TODAY

中川翔子が、7日放送の『踊る！さんま御殿！！』に出演。生後10ヶ月の双子の「ワンオペ育児」について凄まじい実態を明かし、スタジオを騒然とさせた。

一人が泣き止んだと思えば、すかさずもう一人が泣き出すという「双子あるある」の無限ループに日々立ち向かう中川。寝不足と疲労が極限に達する中で、彼女が編み出したのが二つの独自抱っこ法を紹介した。

一つ目は、床に座り、あぐらをかいた両脚の上と腕を駆使し、2人を同時に抱き上げる方法「メゾネット抱っこ」。二つ目は、メゾネット抱っことともに紹介された技で、両脇に1人ずつ抱える「タンデム抱っこ」。どちらも子供が健やかな眠りについたり、泣き止んだりするという。

ワンオペ育児のリアルな苦悩を語りつつも、子供たちに日々癒されていると話した中川。今まさに育児と格闘する親たちへも頑張るための気力やアイデアを提供し大きな共感を呼んでいる。