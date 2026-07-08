【Amazonプライムデー】高級キーボードやスマートウォッチ、注目ガジェットがズラリ！ | RBB TODAY

■Amazonプライムデースタート

年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」がいよいよスタート。今年は、7月7日（火）0時から7月9日（木）23時59分までの「プライムデー先行セール」を皮切りに、7月10日（金）0時から7月13日（月）23時59分までの「プライムデー」と合わせて、計7日間にわたり特大イベントが開催される。

先行セールとは、一部の対象商品が本セールと同じ特別価格で一足早く購入できる期間のこと。先行セール中に在庫切れとなってしまい、本セールを待たずに販売終了してしまう人気商品も毎年少なくない。

そのため、確実にお得に手に入れたい目当てのアイテムは、先行セールの段階から早めにチェックしておくのがおすすめ。

本記事では、数あるセール対象商品の中から、日々の生活や趣味の時間をワンランクアップさせてくれる特におすすめの注目アイテムをピックアップ。

ロボット掃除機から最新のスマートウォッチ、PC周辺機器まで、各ブランドのイチオシ製品をご紹介する。

■高級キーボード「HHKB」、26％オフの商品も

PFUは人気の高級キーボード「HHKB」シリーズについて、Amazonプライムデー期間中特別価格で提供する。

HHKB Studio



Amazon プライムデー 特別価格！！：¥39,600 （税込）【4,400円OFF！！】

HHKB Studio 英語配列/墨 PD-ID100B

HHKB Studio 英語配列/雪 PD-ID100Y

HHKB Studio 日本語配列/墨 PD-ID120B

HHKB Studio 日本語配列/雪 PD-ID120Y

HHKB Professional HYBRID Type-S



Amazon プライムデー 特別価格！！：¥33,000 （税込）【3,850円OFF！！】

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC

HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS

HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS

HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS

HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS

HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS

HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC

HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS

HHKB Professional Classic Type-S

Amazon プライムデー 特別価格！！ ：¥28,710（税込） 【3,190円OFF！！】

HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/墨 PD-KB401BSC

HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/白 PD-KB401WSC

HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/雪 PD-KB401YSC

HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/墨 PD-KB421BSC

HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/白 PD-KB421WSC

HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/雪 PD-KB421YSC

HHKB Professional HYBRID

Amazon プライムデー 特別価格！！ ：¥23,560（税込） 【8,340円OFF！！】

HHKB Professional HYBRID 無刻印／墨（英語配列）PD-KB800BN

■エコバックスのロボット掃除機に55％以上の製品も

家庭用ロボットをグローバル展開するエコバックスジャパンは、Amazonプライムデーにて、ロボット掃除機および窓拭きロボットの対象製品を最大57％オフの特別価格で販売する。代表シリーズ「DEEBOT」や窓拭きロボット「WINBOT MINI」など、人気モデル5機種を中心に展開する。

セール会場

https://amzn.to/4fpPUoU

「DEEBOT T90 OMNI」



最大30,000Paの吸引力と最新AIを搭載した最新世代のハイクラスモデル

149,800円（税込）→ Amazonプライムデー価格 99,800円（税込）※33％オフ

https://amzn.to/3SO1rWs

「DEEBOT T80 OMNI」

ローラーモップ搭載で先進機能とコストパフォーマンスを両立したミドルクラスモデル

通常価格：109,800円（税込）→ Amazonプライムデー価格：59,800円（税込）※46％オフ

https://amzn.to/4foz1uP

「DEEBOT T50 OMNI」



完全内蔵型LiDAR搭載、薄型ボディで家具下まで清掃するコスパモデル

99,800円（税込）→ Amazonプライムデー価格：44,800円（税込）※55％オフ

https://amzn.to/4wu5m9p

「WINBOT MINI」



コンパクトでパワフル、窓ガラスをすみずみまで清掃する窓拭きロボット

39,800円（税込）→Amazonプライムデー価格：19,800円（税込）※50％オフ

https://amzn.to/4ybSDtD

■ラトックシステムのHDMI切替器やPC周辺機器に最大30％オフの製品も

PC・スマートフォン周辺機器を展開するラトックシステムは、Amazonプライムデーにて、ゲーム機やPC周辺機器など60点以上の対象製品を最大30％オフの特別価格で販売する。複数の機器をワンタッチで切り替えられる目玉製品の「HDMI切替器」をはじめ、音声分離器やビデオ変換レコーダーなど、作業環境やゲーム環境を快適にする人気アイテムを中心に展開する。



セール対象製品一覧：https://amzn.to/4buMHlA

「8K60Hz/4K120Hz対応 外部音声出力付 4入力1出力HDMIセレクター RS-HDSW41A-8K」

最大4台のHDMI機器をワンタッチで切り替えて同時接続でき、アンプなどへの外部音声出力にも対応したセレクター

https://amzn.to/4eRDbLM

「8K60Hz/4K120Hz対応HDMIオーディオ分離器 RS-HD2HDA-8K」

高リフレッシュレート対応で、PS5などの音声を外部アンプに出力してFPSゲームの足音強調などにも活用できる音声分離器

https://amzn.to/4ePp4GL

「8K60Hz/4K120Hz対応 双方向HDMI切替器 RS-BDHDSW21-8K」

入力機器の切り替えとディスプレイ側の切り替えの両方に対応し、快適なゲーム環境を実現する双方向HDMI切替器

https://amzn.to/4pdh0mH

「8K60Hz/4K120Hzデュアルディスプレイ対応HDMIパソコン切替器 RS-260UH2-8K」

1組のキーボード・マウス・ディスプレイ2台を2台のPCで共有し、広々とした作業環境を実現するパソコン切替器

https://amzn.to/44hTrj2

「トリプルディスプレイアダプター (最大4K60Hz・PD対応) RS-UCHD3-PD」

Type-Cポートに挿すだけで手軽にトリプルディスプレイ環境を構築でき、テレワークなどの作業効率を向上させるアダプター

https://amzn.to/4psHpND

「思い出ビデオ変換レコーダー1 RS-AVREC1」

パソコンやソフトウェア不要で、ボタンを押すだけでビデオテープやカセットテープを簡単にデジタル化できる変換レコーダー

https://amzn.to/4eSbCly

「ワイヤレスHDMI送受信機（HDMI to HDMI）RS-WLHD1」

ノートPCの映像をディスプレイにワイヤレス出力でき、複数人の会議などで手元の資料をスムーズに共有できる送受信機

https://amzn.to/4vQSxpH

■Amazfitのスマートウォッチに最大約40％オフの製品も

世界90カ国以上でスマートウェアラブルデバイスを展開するZepp Health Corporationは、Amazonプライムデーにて、独自ブランド「Amazfit（アマズフィット）」のスマートウォッチおよびウェアラブル製品を最大約40％オフの特別価格で販売する。VGP 2026 Summerでアウトドア大賞を受賞した「Amazfit Cheetah 2 Ultra」やスマートリング「Amazfit Helio Ring」など、受賞モデルを中心に11機種を展開する。

「Amazfit Cheetah 2 Ultra」

本格アウトドアシーンに対応し、高精度GPS測位とタフなバッテリー性能を備えたフラッグシップモデル

通常価格：99,800円（税込）→ Amazonプライムデー価格：89,820円（税込）※10％オフ

https://amzn.to/4eRDiHc

「Amazfit Cheetah 2 Pro」

高精度GPSと軽量設計でランニングやトレイルレースのパフォーマンス向上をサポートするハイエンドモデル

通常価格：74,800円（税込）→ Amazonプライムデー価格：67,320円（税込）※10％オフ

https://amzn.to/4f5Rz1R

「Amazfit Active Max」

大画面ディスプレイと長時間バッテリーで毎日のアクティビティから健康管理までフルカバーするアクティブ向けモデル

通常価格：28,900円（税込）→ Amazonプライムデー価格：24,565円（税込）※20％オフ

https://amzn.to/4vYDpH6

「Amazfit Active 3 Premium」

ビジネスシーンでも使いやすいデザイン性と充実したフィットネス・ヘルスケア機能を両立したモデル

通常価格：28,900円（税込）→ Amazonプライムデー価格：23,120円（税込）※20％オフ

https://amzn.to/3SFR07o

「Amazfit T-Rex Ultra 2」

オフラインマップや高精度ナビゲーションを搭載し、山岳・トレイル・ダイビングまで対応する本格アウトドアモデル

通常価格：89,900円（税込）→ Amazonプライムデー価格：80,910円（税込）※10％オフ

https://amzn.to/4aGhEmE

「Amazfit T-Rex 3 Pro 48mm」

大きなケースサイズで視認性を高め、過酷な環境での使用を想定したタフネスプレミアムモデル

通常価格：59,900円（税込）→ Amazonプライムデー価格：44,900円（税込）※10％オフ

https://amzn.to/4grVRml

「Amazfit T-Rex 3 Pro 44mm」

メタル素材と高耐久設計を採用し、アウトドアはもちろんタウンユースにも映えるプレミアムタフネススマートウォッチ

通常価格：54,980円（税込）→ Amazonプライムデー価格：42,900円（税込）※10％オフ

https://amzn.to/4aJyfpD

「Amazfit Bip Max」

軽量ボディとロングバッテリーで、初めてのスマートウォッチにも選びやすい高コスパなエントリーモデル

通常価格：18,900円（税込）→ Amazonプライムデー価格：17,010円（税込）※10％オフ

https://amzn.to/3R1KeYU

「Amazfit Bip 6」

軽量ボディとロングバッテリーで毎日の基本的な健康管理を気軽に続けられる入門向けスマートウォッチ

通常価格：14,800円（税込）→ Amazonプライムデー価格：13,200円（税込）※10％オフ

https://amzn.to/4y8J7r9

「Amazfit Helio Ring」

睡眠・コンディション・ストレス状態を24時間トラッキングし、日々のパフォーマンス管理をサポートするチタン製スマートリング

通常価格：24,900円（税込）→ Amazonプライムデー価格：15,684円（税込）※37％オフ

https://amzn.to/4f5ZJqM

「Amazfit Helio Strap」

スマートウォッチなどと連携してトレーニングや健康管理を強化できる追加サブスク不要のウェアラブルストラップ

通常価格：17,600円（税込）→ Amazonプライムデー価格：15,840円（税込）※10％オフ

https://amzn.to/4fmTLTQ

■BenQのモニターやプロジェクターに34％オフの製品も

ベンキュージャパン（BenQ）は、Amazonプライムデーにて、ゲーミングモニターやMac向けモニター、プロジェクターなど48製品を最大34％オフの特別価格で販売する。シリーズ累計25万台を突破したゲーミングモニター「MOBIUZ」シリーズのプレミアムモデル「EX271QZ」や、Macと親和性の高いモニター「MA270S」、天井投写も快適なプロジェクター「GV50」など、インドア時間を快適にする製品群を中心に展開する。

「EX271QZ」

500Hzの超高リフレッシュレートと自動最適化機能を備え、プロを満足させるスピードと映像美を高次元で融合したMOBIUZプレミアムモデル

Amazonプライムデー価格：149,800円（税込）

https://amzn.to/44mkDNw

「EX251」

220Hzの高速リフレッシュレートや便利な機能・スピーカーを備え、初めて導入する方のデビュー機として最適な高コスパゲーミングモニター

Amazonプライムデー価格：19,800円（税込）

https://amzn.to/4vbDTIp

「MA270S」

シリーズ初の5K高解像度とMac画面の色味を再現する機能を搭載し、Macと親和性の高いミニマルなデザインを採用したモニター

Amazonプライムデー価格：163,000円（税込）

https://amzn.to/3RsgTXT

「MA270U」

4K UHDのクリアな映像美とMacの色味を再現する機能を備え、映り込みを抑えて快適な作業環境を整えられるMac向けモニター

Amazonプライムデー価格：69,800円（税込）

https://amzn.asia/d/06V09FMH

「GV50」

レーザー光源や独自の回転機構を備え、ベッドに寝転びながら天井投写の映像を快適に視聴できる天井モバイルプロジェクター

Amazonプライムデー価格：95,840円（税込）

https://amzn.asia/d/0e41yAEy

「TK705STi」

ワンルームなどの限られた空間でも、1.8mの短い距離から100インチの4K大画面を楽しめるホームエンターテインメント向け短焦点プロジェクター

Amazonプライムデー価格：211,650円（税込）

https://amzn.to/44VgMXO

「ScreenBar Halo 2」

画面への映り込みを抑えつつ広範囲を照射し、直感的なワイヤレスリモコンで快適なデスク環境を整えられるモニターライト

Amazonプライムデー価格：26,010円（税込）

https://amzn.asia/d/0ck5lt7W

■PlaudのAIボイスレコーダーに最大28％オフの製品も

販売台数世界No.1のAI議事録デバイスブランドであるPlaudは、Amazonプライムデーにて、主力4製品を最大28％オフの特別価格で販売する。名刺サイズのフラッグシップモデル「Plaud Note Pro」や、身に着けて使える最新モデル「Plaud NotePin S」など、業務効率化をサポートする人気のAIボイスレコーダーを中心に展開する。

「Plaud Note Pro」

会議や面談から通話録音まで幅広く対応し、高性能マイクで捉えた音声をAIが自動で文字起こし・要約・整理するカード型AIボイスレコーダー

通常価格：30,800円（税込）→ Amazonプライムデー価格：24,640円（税込）※20％オフ

https://amzn.to/44S8GPM

「Plaud NotePin S」

ピンやネックレスなど様々なスタイルで装着でき、両手を自由に使ったまま自然な録音とAIによる文字起こしや要約が可能なウェアラブル型AIボイスレコーダー

通常価格：28,600円（税込）→ Amazonプライムデー価格：22,880円（税込）※20％オフ

https://amzn.to/4pbXXcq

■wallawの口腔洗浄器に最大40％オフの製品も

口内ケア製品を展開するwallawは、Amazonプライムデーにて、毎日の口内ケアをアップグレードするジェットウォッシャーなどの対象製品を最大40％オフの特別価格で販売する。自宅の浴室はもちろん、旅行先や出張先でも使いやすい大容量タンク搭載の口腔洗浄器を中心に展開する。



販売ページ

Amazon プライムデー：https://amzn.to/4wx9kOx

「wallaw 口腔洗浄器 ジェットウォッシャー」

310mlの大容量タンクや4種類の水流モードを備え、IPX7防水と滑りにくいグリップ設計で浴室や旅行先でも快適に使える口腔洗浄器

通常価格：4,750円（税込）→ Amazonプライムデー価格：3,379円（税込）

https://www.amazon.co.jp//dp/B0F331H6JR

■Pixioのゲーミングアクセサリーに最大52％オフの製品も

Hameeが運営するゲーミングモニターブランド「Pixio（ピクシオ）」は、Amazonプライムデーにて、ゲーミングモニターやアクセサリーなどの対象製品を最大52％オフの特別価格で販売する。人気のパステルカラーモニターをはじめ、モニターアーム、デスク、チェアなど、自分好みのゲーミング環境をコーディネートできる豊富なラインアップを中心に展開する。



◆セール対象店舗

Pixio Amazon店：https://amzn.to/3CoiHWm

「PX248WAVEシリーズ」

豊富なカラーバリエーションと200Hzの高リフレッシュレートを備え、ゲーム環境を鮮やかに彩る23.8インチのFHDゲーミングモニター

Amazonプライムデー価格：18,800円（税込）※イエローは15,800円

https://amzn.to/4wuTkMU

「PX278WAVEシリーズ」

180HzのリフレッシュレートとWQHDの高解像度パネルを採用し、多彩なカラー展開が魅力の27インチゲーミングモニター

Amazonプライムデー価格：27,800円（税込）※イエローは23,800円

https://amzn.to/3Rp1esn

「PX277 OLEDMAX V2 / White」

240Hzの超高速リフレッシュレートとWQHD解像度の有機ELパネルを搭載し、圧倒的な映像美と滑らかさを実現する27インチモニター

Amazonプライムデー価格：73,400円（税込）

https://amzn.to/4wx9k0Z

「PSW1Sシリーズ」

最大32インチ・9kgのモニターに対応し、デスク環境に合わせて選べるパステルカラー展開が豊富なシングルモニターアーム

Amazonプライムデー価格：7,600円（税込）※イエローは6,600円

https://amzn.to/4wzCxbN

「PSW1Dシリーズ」

最大32インチのモニターを2台設置でき、カラーバリエーションを揃えてデスクをコーディネートできるデュアルモニターアーム

Amazonプライムデー価格：8,600円（税込）※カラーにより価格が異なります

https://amzn.to/4aFTk4r

「PXDS1200EWH」

奥行き70cm・幅120cmの広々とした天板を採用し、プレイスタイルに合わせて高さを無段階で調整できる電動昇降デスク

Amazonプライムデー価格：65,800円（税込）

https://amzn.to/4wwiISG

「PXCH300シリーズ」

高反発ウレタンやロッキング機能を搭載し、長時間のゲームプレイでも快適な座り心地をサポートするゲーミングチェア

Amazonプライムデー価格：33,800円（税込）※15%オフ

https://amzn.to/4vYDyu8

「PXMPシリーズ XXLサイズ」

表面に撥水加工を施し、キーボードやマウスを置いても余裕のある900×400mmの大型サイズを採用したゲーミングマウスパッド

Amazonプライムデー価格：3,980円（税込）※20%オフ

https://amzn.to/4vKB5mK

「PXMPWシリーズXXLサイズ」

モニターやアームと合わせてデスクを統一感のある空間にコーディネートできる、パステルカラー展開の大型マウスパッド

Amazonプライムデー価格：3,980円（税込）※20%オフ

https://amzn.to/3R5MHBN

■DJIのドローンやアクションカメラなど人気製品が特別価格に

民生用ドローンや革新的なカメラ技術で世界をリードするDJIは、Amazonプライムデーにて、多彩な人気製品を特別価格で販売する。大人気のVlogカメラ「Osmo Pocket 3」や、コスパ抜群のアクションカメラ「Osmo Action 5 Pro」、防災にも役立つポータブル電源など、アウトドアや旅行、日常から防災まで幅広いシーンで活躍する人気モデルを中心に展開する。

「Osmo Pocket 3」

1インチCMOSセンサーとジンバル一体型設計により、夜景や室内でも高画質で滑らかな歩き撮りを簡単に楽しめる大人気Vlogカメラ

https://amzn.to/3SOqskh

「Osmo Action 5 Pro」

高画質4K撮影や優れた暗所性能、長時間バッテリーを備え、アウトドアやスポーツ撮影におすすめなコスパ抜群のアクションカメラ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DS2DF5S5?th=1

「Osmo Action 4」

高い耐久性とナチュラルな色再現で、初心者から本格ユーザーまで幅広く支持されるロングセラーのアクションカメラ

https://amzn.to/4yePIR6

「DJI Power シリーズ（Power 1000 Mini / Power 1000 V2 / Power 2000）」

ソーラーパネルとの組み合わせも可能で、キャンプなどのアウトドアや車中泊、防災用としても活躍する大容量・高出力のポータブル電源

https://amzn.to/4gsIsKP

「Osmo 360」

全天球映像による圧倒的な没入感を実現し、旅行やイベントの思い出をその場にいるような映像として残せるDJI初の360度カメラ

https://amzn.to/4aIh7R9

「Neo」

軽量で安全性にも配慮され、室内外を問わず初心者やファミリーでも気軽に飛行を楽しめる手のひらサイズの超小型ドローン

https://amzn.to/4vlbbFd

「Mini 3」

1/1.3インチCMOS搭載で4K HDR撮影に対応し、初めての空撮にも最適な高コストパフォーマンスモデルのドローン

https://amzn.to/4ysi4HJ

「Air 3S」

高性能デュアルカメラを搭載し、風景撮影から本格的な映像制作まで幅広いシーンで高品質な表現を可能にするハイエンド空撮ドローン

https://amzn.to/4y5r7OB

「Osmo Mobile 7」

進化したトラッキング性能と3軸手ブレ補正を搭載し、Vlogや旅行動画をより滑らかで美しく撮影できるスマートフォンジンバル

https://amzn.to/4yheznl

「Osmo Mobile 8」

日常の撮影からSNS動画制作まで、誰でも簡単に本格映像を撮影できるように進化した最新のスマートフォンジンバル

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ2L67HJ

「Mic Mini」

コンパクトながら高音質を実現し、Vlogやライブ配信、インタビュー撮影などにおすすめの人気ワイヤレスマイク

https://amzn.to/3SJTTUJ

「Mic 3」

より高性能な録音性能と安定した接続を実現し、クリエイターの本格的な動画制作に活躍するワイヤレスマイク

https://amzn.to/4p8p3kB

「ROMO P」

DJIならではの技術力を活かし、日常生活をよりスマートかつ快適にサポートするロボット掃除機

https://amzn.to/4aBryWM