新人なのに“歴代トップ3”のロングヒット！CORTIS、『REDRED』が韓国Apple Musicで73日連続1位 | RBB TODAY

CORTISが、デビュー1年未満とは思えない快挙を成し遂げた。

2ndミニアルバムのタイトル曲『REDRED』が、韓国Apple Musicでロングヒットを記録している。

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『REDRED』は7月7日時点で、Apple Music「今日のトップ100：韓国」チャートで73日連続1位を記録した。

4月26日に初めて1位に上がって以降、揺るぎなくその座を守り、今年発売された韓国国内の音源のなかで最長期間1位の記録を打ち立てた。デビュー1年未満の新人でありながら、歴代「トップ3」にあたる驚異的な成績を収めたことになる。

グローバルチャートでの勢いもすさまじい。Spotifyでは、発売から57日目となる先月16日に1億ストリーミングを突破し、ここ5年以内にデビューしたK-POPボーイズグループとして最短記録を樹立した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

米ビルボードチャートにも10週連続でランクインしている。7月7日に発表された最新チャート（7月11日付）によると、「Global 200」で63位、「Global Excl. U.S.」で32位と、前週より順位を上げ、「Hot Dance／Pop Songs」では11位に入った。

タイトル曲が収録されたアルバム『GREENGREEN』も、メインチャート「Billboard 200」に97位で初登場して以降、8週連続でチャートインし、ヒットを続けている。前作の記録である5週を超えただけでなく、ここ5年間にデビューしたK-POPボーイズグループの単一アルバムとして最長記録を更新している。

特に、メンバー全員が制作に参加した作品で大衆性を証明したという点で、その意味は大きい。

なお、CORTISは7月17日・18日の2日間、仁川インスパイアアリーナで「2026 CORTIS TOUR」の幕を開ける。

（記事提供＝OSEN）

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。

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