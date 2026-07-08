日本人と誤解されるほどの熱演、日本軍の軍人役でブレイクしたイ・ジョンヒョンが結婚＆移籍 | RBB TODAY

俳優イ・ジョンヒョンが再出発する。

芸能事務所イプルENTは7月8日、公式コメントを発表。

【画像】「日本人じゃないの？」イ・ジョンヒョン

「イ・ジョンヒョンが俳優として持つ力をさらに幅広く発揮できるよう、全面的なサポートを惜しまない予定だ。さまざまな作品や活動を通じて大衆と会えるよう共に歩んでいく」と伝えた。

イ・ジョンヒョンは2018年、ドラマ『ミスター・サンシャイン』で日本軍の津田軍曹役を演じ、日本留学経験を生かした自然な日本語で注目を集めた。

（写真＝イプルENT）イ・ジョンヒョン

その後は『Sweet Home－俺と世界の絶望－』『スノードロップ』『7人の脱出 season2―リベンジ―』『リバース』、映画『シャーク 覚醒』など、さまざまな作品に出演してきた。

8月放送予定のドラマ『新兵4』への出演も控えており、さらなる活躍に期待が高まっている。

同日、事務所移籍とともに、12月に結婚することも報告。お相手は一般女性で、約1年の交際を経てのゴールインとなるという。

◇イ・ジョンヒョン プロフィール

1990年10月26日生まれ。2014年に演劇でデビュー。主な出演作にドラマ『ミスター・サンシャイン』『アイテム～運命に導かれし2人～』『アリス－運命のタイムトラベル－』『Sweet Home －俺と世界の絶望－』、映画『イルジン 不良たち』『ノンストップ』『スティール・レイン』『シャーク 覚醒』『見知らぬ隣人』『パイレーツ：失われた王家の秘宝』『罪深き少年たち』など。『ミスター・サンシャイン』では日本軍人ツダ役を好演。あまりに流暢な日本語を駆使することから、「日本人なのではないか」と誤解されたことも。

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