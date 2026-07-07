小池栄子主演の警察ヒューマンドラマ「さよならノワール」今夜スタート | RBB TODAY

フジテレビは7日午後9時から、新ドラマ「さよならノワール」の放送を開始する。

（C）フジテレビ

同作は、西池袋署に設置された犯罪被害者支援室を舞台に、元「マル暴」刑事の支援員と心理学の専門家が、事件の被害者や遺族に寄り添いながら、再び人生を歩み出せるよう支援していく警察ヒューマンドラマだ。主演を務めるのは小池栄子。元マル暴刑事で支援員の黒木夏海役を演じる。そこへ心理学の専門知識を持つ白石絵梨子役の北香那が出向してくることで物語が動き出す。

（C）フジテレビ

（C）フジテレビ

第1話では、ラーメン店で火災が発生し、店主が死亡するという事件が発生。妻のさくら（北乃きい）が激しいショックを受けた状態で支援室を訪れる。夏海が何気ない会話の中でさくらの心を少しずつほぐしていく一方、絵梨子の不用意な発言がさくらの怒りを買うなど、2人の対照的なアプローチが描かれる。さらに捜査が進む中で、さくらが虚偽の供述をしていたことが明らかになり、物語は複雑な展開に。

脚本は、『昼顔』や『緊急取調室』シリーズなど数多くのヒット作を手がけた井上由美子が担当。演出は『新宿野戦病院』や『救命病棟24時』で知られる河毛俊作をはじめ、清矢明子、柳沢凌介が務める。

（C）フジテレビ

（C）フジテレビ

主題歌はchilldspotの「ドラマ」（RECA Records）を起用。出演者には小池栄子、北香那のほか、岡山天音、荒川良々、味方良介、眞島秀和、岡部たかし、浅野和之、戸田恵子、渡部篤郎らが名を連ねる。