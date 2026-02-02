NHK『しあわせは食べて寝て待て』SPドラマが今夏放送決定！主演・桜井ユキが喜び語る | RBB TODAY

桜井ユキが主演を務め、宮沢氷魚、加賀まりこと共演したドラマ10『しあわせは食べて寝て待て』が、スペシャルドラマとして制作されることが決定した。2026年夏にNHK総合およびBSプレミアム4Kで放送される。

同作は、水凪トリの人気コミックを原作をもとに、2025年4月から放送された連続ドラマだ。難病の発症を機に生活が一変した主人公・麦巻さとこ（桜井ユキ）が、築45年の団地で大家の美山鈴（加賀まりこ）や料理番の羽白司（宮沢氷魚）と出会い、薬膳料理を通じて心身のバランスを取り戻していく姿を描く。今回のスペシャルドラマでは、連続ドラマで描かれた1年半の物語のさなかで語られなかった“とっておきのエピソード”が1話完結で描かれる。

麦巻さとこ役／桜井ユキ（C）NHK

主演の桜井ユキは「『しあわせは食べて寝て待て』の世界観を再び皆様と共有出来る事。そして、再び麦巻さとこを演じられる事、心から嬉しく思います」とコメント。「以前の放送時期を経て、皆様からいただいたお言葉、感想が嬉しくて温かくて、この想いをどこにぶつけたらいいんだろう！と嬉しく悶えていたところだったので、お話を聞いた時は歓喜しました」と続編決定の喜びを語った。

羽白司役／宮沢氷魚（C）NHK

宮沢氷魚は「この度、スペシャルドラマとしてもう一度『しあわせは食べて寝て待て』を皆様にお届けできることを嬉しく思います。たくさんの方からの続編の希望や、応援から実現したと思っています」と感謝を述べ、「多くの方の日常に寄り添ったこの作品の穏やかな世界観と登場人物の魅力をお届けしたいです」と意気込みを示した。

美山鈴役／加賀まりこ（C）NHK

また、加賀まりこは「鈴さんはきっと、大往生の人だ!! 管につながれることもなく、食べたり飲んだり制限もなくさとこさんや司や、近所の人たちに囲まれ、穏やかに目を閉じる」と美山鈴の最期に思いを馳せ、「もういっぺん鈴さんを演れると聞いたとき、何故か彼女の逝き方を考えていた。ご近所アイドルの鈴さんは、絶対に自宅なのだ」と語っている。