「撮影後、髪の毛が抜けて…」女優キム・ゴウン、『トッケビ』の厳しい撮影環境を振り返る | RBB TODAY

女優キム・ゴウンが、ドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』の撮影後、脱毛症になっていたと10年後に打ち明けた。

去る7月11日、韓国で放送されたtvN『トッケビ 10周年旅行～一緒にいるから輝く時間～』において、キム・ゴウンはコン・ユと屋上で別れるシーンを撮影したときを振り返った。

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彼女は、「あのとき、ロングヘアにするためにヘアピースを付けた」として、「セットする時間を節約するため、3～4日間付けっぱなしにしていた」と説明した。

これに先立ち、彼女は『トッケビ』を、徹夜撮影を強行した最後の作品として挙げ、過密な撮影スケジュールを振り返っていた。

彼女は、「『トッケビ』が終わってから初期の脱毛症になった」と告白し、これを聞いたコン・ユは当時の極限の寒さを思い出しながら、「今やれと言われたら、できないと思う」と付け加えた。

（写真＝tvN）1枚目：キム・ゴウン、2枚目：コン・ユ

コン・ユは、同シーンについて「あの日は本当に寒かった」として、「出演した作品のうち、最も寒かった瞬間だと思う」と強調した。

俳優イ・ドンウクも「カットがかかると、全員が非常階段へと走っていった」と補足した。

キム・ゴウンは、「あまりにも寒いので頭が痛くなり、プレッシャーを感じていた」として、「監督がカメラを遠ざけると言った。カメラが遠ざかった瞬間、解放されて一気に（涙が）溢れ出た」と寒いなか、自分だけを見つめていたスタッフからのプレッシャーを思い出した。

これに対し、イ・ドンウクも「ちゃんと泣けなかったら、スタッフ全員が寒さで震えることになる」と共感した。

◇キム・ゴウン プロフィール

1991年7月2日生まれ。2012年の映画『ウンギョ青い蜜』で女優デビューした。新人だったものの存在感を見せつけて「東洋的な美女」だと注目が集まり、以降はドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』『ザ・キング：永遠の君主』『ユミの細胞たち』『シスターズ』などに出演。特に『トッケビ』を通じて日本でも知られるスター女優の仲間入りを果たした。

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