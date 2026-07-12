薄い髪をウェーブで隠す？韓国で活動できない元東方神起・ユチョン、“ビジュ激変”も日本で生き生き | RBB TODAY

東方神起の元メンバー、ユチョンが、日本で見せた見違えるほど変わった近況で話題を集めている。

7月12日、ユチョンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ユチョン、浮き出た肋骨に薄くなった髪

キャプションには、日本語で「もっともっと頑張ります。皆んなありがとうございました。こんなに笑える人生を見つけることができてとても感謝しています。おおおおおおおおやすみ」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、公演でのユチョンの姿が収められていた。彼はバンドとともにステージに上がり、音楽に集中しているような様子であった。気楽な衣装に、痩せた姿でマイクを握っている。

（写真＝ユチョンInstagram）

また別の写真には、控え室での姿が捉えられた。彼は、白いトップスにピンクのジャケットを着て、明るく微笑んでいた。

ピンクがかった金髪にウェーブを加えたヘアスタイルと、やつれてはいるが、明るい笑みで公演の余韻を楽しんでいた。痩せたことで目鼻立ちが強調された姿が、以前とはまったく違って見える。

これに先立ち、ユチョンは2019年に覚せい剤使用で有罪判決を受けた。現在は日本など、海外で活動している。

◇パク・ユチョン プロフィール

1986年6月4日生まれ。小学校高学年からデビュー前までアメリカで生活。2004年に東方神起のメンバーとしてデビュー。グループ脱退後、ジュンス、ジェジュンとともにJYJを結成。歌手として活躍する一方で、ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『ミス・リプリー』『屋根部屋のプリンス』などを通じて俳優としても高く評価された。2019年7月、麻薬類管理法違反の容疑で懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。

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