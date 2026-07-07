永瀬廉×吉川愛W主演の映画『鬼の花嫁』がディズニープラスで独占配信決定！ | RBB TODAY

永瀬廉と吉川愛がW主演を務めた映画『鬼の花嫁』が動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で9月27日より独占配信されることが決定した。

同作はシリーズ累計750万部を突破したクレハ氏の大人気和風恋愛ファンタジー小説が原作。「あやかし」と「人間」が共存する世界を舞台に、圧倒的なスケールと繊細な心理描写で描かれる至高のラブストーリーだ。劇場公開時には、その「あやかし」と「人間」が織りなす運命の恋に多くの観客が魅了された。

(c)2026「鬼の花嫁」製作委員会

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あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜を演じたのは、同作が本格ラブストーリー映画初主演となる永瀬。さらに家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子を吉川が演じた。人気・実力ともに最注目の2人が、運命に導かれた究極のラブストーリーを紡ぎ出している。

(c)2026「鬼の花嫁」製作委員会

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同作の主題歌には、King & Princeの最新曲「Waltz for Lily」が起用された。甘美さと緊張感が同居する切なくも美しいメロディが、玲夜と柚子の運命の物語に寄り添う。さらにイメージソングとして、由薫が書き下ろした楽曲「Ray」も加わり、2つのサウンドが作品をドラマチックに演出している。