女性大統領候補と“秘密”を抱えた脱北者の“許されぬ愛”…韓国ドラマ『北極星』配信スタート | RBB TODAY

本日10日から「Disney+ (ディズニープラス)」のコンテンツブランド「スター」にて、オリジナル韓国ドラマシリーズ『北極星』が配信される（全9話／初回3話配信、以降毎週水曜2話ずつ）。同作品は韓国の女性大統領候補と“秘密”を抱えた脱北者の孤独なふたりが立場を超えて惹かれ合う”許されぬ愛”と、南北朝鮮に迫る脅威によって翻弄される彼らの運命を描いたスペクタクル・ロマンスだ。

(c) 2025 Disney and its related entities

(c) 2025 Disney and its related entities

大統領候補の妻で元外交官のムンジュ（チョン・ジヒョン）が、集会で射殺されてしまった夫の遺志を継ぎ、自らが大統領候補として出馬を決意し、夫の死の真相を突き止めるため動き出す。何者かに命を狙われ始めたムンジュは脱北者の男・サンホ（カン・ドンウォン）をボディガードとして雇うが、ふたりはいつしか惹かれ合っていく。しかしサンホは”ある秘密”を抱えており、ふたりは南北朝鮮の平和をも揺るがす脅威に翻弄されていく…。

(c) 2025 Disney and its related entities

今回解禁されたのは2本のキャラクター予告。主人公となるソ・ムンジュ、ペク・サンホ に焦点をあてた2種類の映像だ。ムンジュ編では、夫を亡くした大きな悲しみから、国の陰謀という巨大な渦中にズルズルと巻き込まれていく様子が収められている。またサンホ編では、過去を秘めたサンホがムンジュとの出会いによって変わっていく姿が切り取られている。

サンホ編



ムンジュ編

