北乃きい×THE RAMPAGE 藤原樹主演、愛憎復讐サスペンス「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」がMBSドラマ特区で実写化 | RBB TODAY

毎日放送（MBS）は、北乃きいと藤原樹（THE RAMPAGE）をW主演に迎えた実写ドラマ「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」を、2026年7月16日（木）よりMBSドラマ特区枠でスタートすると発表した。

同作は、めちゃコミック（めちゃコミ）で独占配信中の人気漫画を原作とした愛憎復讐サスペンスである。漫画は石川トミー、原作はあいざわあつこが手がけており、配信開始以来人気急上昇中の話題作として注目を集めている。

ストーリーは、弁護士の夫・堂島慎司（藤原樹）を支える専業主婦・堂島沙耶香（北乃きい）を中心に展開する。不妊治療に悩みながらも夫を深く信頼する沙耶香でしたが、「完璧な夫」の裏には衝撃の事実が隠されていた。慎司は結婚の事実を隠したまま、妻以外の女性2人と交際を続ける「未婚詐欺」を働いていたのである。

クズ男に裏切られた3人の女性が結託し、復讐へと動き出す。それぞれの思惑が複雑に絡み合う先の読めない展開が、同作最大の見どころだ。

主演の北乃きいは、ドラマ『ライフ』や映画『幸福な食卓』で主演を務めた実力派女優。今回は「幸せだと信じていた日常が少しずつ崩れていく恐怖や悲しみ、そしてその先にあるさまざまな感情を、沙耶香を通して真摯に表現したい」とコメントしている。

一方、エリート弁護士・慎司役を演じる藤原樹は、人気ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」のパフォーマーとして活躍する傍ら、映画『HiGH&LOW THE WORST X』や2025年の連続ドラマ単独初主演作『あらばしり』など俳優としても存在感を示している。藤原は「慎司の本音が見えない不気味さがすごく印象的。自分自身の新たな一面をお見せできる役になるのではないか」と意気込みを語った。

監督はテレビ東京系ドラマ『夫よ、死んでくれないか』などを手がけた進藤丈広と渡邉崇が担当。脚本は本山久美子と石上加奈子が執筆している。

放送はMBSのほか、テレビ神奈川・チバテレ・テレ玉・とちテレ・群馬テレビでも順次放送予定。TVerでの見逃し配信も実施予定。

原作者のあいざわあつこは「書き始めた当初からドラマ化を夢見ていた。ドラマ化のお話をいただいた際には、これは夢じゃないのかと驚いた」と喜びのコメントを寄せている。