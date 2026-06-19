集英社「ナツイチ2026」開幕、乃木坂46・遠藤さくら＆井上和がメインキャラクターに | RBB TODAY

集英社は6月19日（金）、毎年恒例の夏の文庫フェア「ナツイチ2026」を全国約3500軒の参加書店でスタートした。フェアは9月30日（水）まで開催される。

遠藤さくらさん・井上和さん「ナツイチ2026」メインビジュアル （C）集英社

「ナツイチ」は、1977年創刊の集英社文庫が若い世代に読書の素晴らしさを伝えるために毎年実施しているフェアで、1991年のスタートから今年で36回目を迎える。

■乃木坂46の2人がメインキャラクターに

今年のメインキャラクターには、乃木坂46のメンバーで集英社のファッション誌「non-no」専属モデルとしても活躍する遠藤さくらと井上和が就任。

遠藤さくらさん「ナツイチ2026」ビジュアル （C）集英社

遠藤は2018年に乃木坂46の4期生として加入。加入から約9か月でグループのセンターに抜擢され、1st写真集『可憐』（集英社刊）はオリコン1位を獲得、累計発行部数は18万部を超えている。

井上和さん「ナツイチ2026」ビジュアル （Ｃ）集英社

井上は2022年に5期生として加入。これまでに3度グループのセンターを務め、声優やNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」への出演など、マルチな活躍を見せている。

書店店頭では、集英社文庫のキャラクター「よまにゃ」とコラボしたメインビジュアルが展開される。

■動画コンテンツも充実

集英社文庫の公式YouTubeチャンネル「よまにゃチャンネル」では、コンセプトムービー「きみの意外な1ページ。」をはじめ、2人の特別対談や一行一答、一行朗読など4種類の動画コンテンツが公開されている。

■購入特典と注目ラインナップ

集英社文庫「ナツイチ2026」よまにゃクリアしおり4種

「ナツイチ2026」ラインナップの一部

フェア参加書店で対象作品を1冊購入すると、人気イラストレーターのNoritake氏がデザインした「ナツイチ2026限定 よまにゃクリアしおり」（全4種）が1枚プレゼント。

「ナツイチ2026」小冊子 カバー （C）集英社

フェア参加書店では対象全82冊を紹介する小冊子も無料配布中だ。