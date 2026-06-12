あの、アフレコ動画が万バスしたことに驚き！「とんでもない反響でびっくりしてます！」 | RBB TODAY

タレント・アーティストとして活躍するあのが、11日Xを更新。自身のアフレコ動画がバズったことについて驚いていると明かした。

バズったのは、9日に短編アニメーション映画『しらぬひ』公式Xが投稿した、あののアフレコ動画。あのは主人公・湊を演じており、あのがアフレコしている様子が2分ほどの動画でまとめられている。この投稿には6万2千件のいいね！がつき、リポストも7千件以上と大反響。また、この投稿を引用し「アフレコで顔が見えてる時はたしかにあのちゃんの声なのに、アニメのシーンに切り替わると少年の声に聞こえる」「あのちゃんが映ってたらあのちゃんの声ってわかるけど映ってなかったらあのちゃんだって分からない別の声優さんだと思うくらい本当にすげー！！！」と、あのの演技を絶賛する投稿も多くアップされた。

この反響を受け、あのは「本当に色んなとこでこの動画がバズと言うやつを起こして見ていただいてるみたいで」と大きな反響を呼んでいることを紹介。とんでもない反響でびっくりしてます！海外にまで」と驚きつつ、「本編もぜひご覧ください！」と映画を宣伝した。

あのの投稿にファンからは「あのちゃんの新たな才能に驚かされました。」「あのちゃんから少年ボイス出てきて頭混乱する、、ハマりすぎてる」といったコメントが寄せられている。

※あののXへの投稿