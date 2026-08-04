「これは見せすぎ…」刺激的なスイムウェア姿、チョン・ソミの「サービスしすぎ」なバカンスショット | RBB TODAY

チョン・ソミが爽やかな近況を公開した。

チョン・ソミは8月2日にインスタグラムを更新。

【写真】「見せすぎ」なチョン・ソミ

特にコメントは添えることなく、複数の写真を投稿した。

公開された写真には、鮮やかなブルーのスイムウェアをまとい、プールを訪れたチョン・ソミの姿が収められていた。プールサイドで満面の笑みを浮かべたり、水の中でゆったりとした時間を過ごしたりと、バカンスを満喫しているようだ。

ただ、その大胆なスイムウェア姿には大きな反響が寄せられた。ファンからは「まさに夏そのもの」「爽やかさがあふれている」「ブルーが本当によく似合う」「ちょっと刺激強すぎる」「こんにちは。お元気ですか？」「これは見せすぎ」「サービスしすぎ」「なんて大きいんだ！」「バカンスいいね」といったコメントが寄せられている。

チョン・ソミは今年、かつて所属していたプロジェクトグループI.O.Iがデビュー10周年を迎えたことで再結成された。5月にリリースした3rdミニアルバムのリード曲『Suddenly』がチャート1位を獲得するなど、今も変わらぬ人気を集めている。

（写真＝チョン・ソミInstagram）

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。

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