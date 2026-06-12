『君の名は。』を手掛けたスタジオ最新作『しらぬひ』、主人公の少年役・あののアフレコ動画公開！ | RBB TODAY

『君の名は。』『すずめの戸締まり』などのヒット作を生み出したアニメーションスタジオ、コミックス・ウェーブ・フィルム（CWF）の最新作となる短篇アニメーション映画『しらぬひ』が8月21日から全国公開される。このほどポスタービジュアルと、主人公役の声優を担当したあののアフレコ＆インタビュー動画が届いた。

同作の監督を務めるのは商業アニメーション映画は初挑戦となる新鋭・片野坂亮氏。スーパーの鮮魚コーナーで働く傍ら、フリーの映像作家として実写映画やアニメーション作品の自主制作を続けてきた実力がCWFに認められ、異例の大抜擢を受けた。

©2026 片野坂亮／しらぬひ製作委員会

物語の舞台は1996年、夏の終わりの熊本。海辺の町で酒に溺れる父とふたりきりで暮らす10歳の少年・湊は、弁天島に現れる少女の神さま"べんちゃん"だけを心の拠り所に生きていた。やがて一時保護が決まり、べんちゃんとの別れが迫る中、湊は海に浮かぶ不思議な光〈しらぬひ〉に祈りを捧げる。しかし父への憎しみが募るにつれ、その“祈り”は取り返しのつかない“呪い”へと変貌していき…。

主人公・湊の声を担ったあのは少年役は初挑戦となるが、予告編公開時からその演技力と声質への称賛の声が相次いだ。あのは「子供でありながら子供らしくいることのできない環境に身を置く10歳の揺れ動く感情を精一杯演じた」とコメントしている。

べんちゃん役は花澤香菜、湊の父・マサル役は三木眞一郎が担当。世の中から忘れ去られ消えゆく運命を帯びたべんちゃんの儚さ、そして息子と向き合えないまま少年の心に深い影を落とす父の姿が、それぞれの声で表現される。

本ポスタービジュアル ©2026 片野坂亮／しらぬひ製作委員会

完成したポスタービジュアルには「その光に、僕は父の死を願った」というキャッチコピーが添えられ、少年の祈りが呪いへと変容していく様を鮮烈に物語っている。あののアフレコシーンおよびインタビュー動画も公開されており、少年役に臨む真剣な表情と声の演技が注目を集めている。

映画は8月21日（金）新宿バルト9ほか全国順次ロードショー。