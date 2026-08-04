中まで透け見え…ミヨン、スキマだらけの“あみあみ”衣装で視線独占「はち切れちゃう！」 | RBB TODAY

i-dleのミヨンが、開放的なスタイリングで視線を奪った。

ミヨンは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

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公開された写真は、7月31日（現地時間）に米シカゴで開催された音楽フェスティバル「ロラパルーザ・シカゴ」の舞台裏で撮影されたものとみられる。

ミヨンは、編み目のようなデザインが印象的なミニ丈トップスに、デニムのショートパンツを合わせたヘルシーな肌見せルックを披露。体にフィットするタイトなシルエットが、ミヨンの引き締まったボディラインを際立たせている。

投稿を見たファンからは「女神」「スタイル良すぎる」「はち切れちゃう！」「めっちゃ綺麗…」などのコメントが寄せられている。

なお、ミヨンが所属するi-dleは8月29日・30日、マカオのギャラクシー・アリーナで「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN MACAU」を開催し、ワールドツアーのフィナーレを飾る。

（写真＝ミヨンInstagram）

（写真＝ミヨンInstagram）

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

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