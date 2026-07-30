TOMORROW X TOGETHER、通算11曲目の快挙！『Good Boy Gone Bad』MVが1億ビュー突破 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERが、新たな“億ビュー”記録を打ち立てた。

『Good Boy Gone Bad』のミュージックビデオが、再生回数1億回を突破した。

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TOMORROW X TOGETHERの『Good Boy Gone Bad』のミュージックビデオが7月30日午前11時35分頃にユーチューブで再生回数1億回を突破した。

グループ通算で11曲目の1億ビュー達成となる。7月14日に6th Mini Album『minisode 3：TOMORROW』のタイトル曲『Deja Vu』のミュージックビデオが1億ビューに達したことに続き、約2週間でさらに1曲の億ビュー作品を追加し、着実な人気を証明した。

『Good Boy Gone Bad』は2022年にリリースされた4th Mini Album『minisode 2：Thursday's Child』のタイトル曲だ。ロックサウンドを基盤としたハードコアHIPHOPジャンルで、永遠に続くかのように思えた初恋が終わり、怒りと喪失に包まれた少年の感情を描いている。

初めての別れの後に感じる気持ちへの率直な反応を直感的かつ強烈に表現し、「Z世代の失恋ソング」として愛された。

（P）&（C）BIGHIT MUSIC

『Good Boy Gone Bad』のミュージックビデオは、心に傷を抱えたままゴミの山に横たわる少年が映し出されるところから始まる。さらに、初めての別れを経験した後の感情が回想のように過ぎ去っていく。

薄暗い路地や公衆電話ブース、トイレや道路など様々な場所でそれぞれ別れに直面した5人のメンバーの演技が没入感を与え、超大型セットで繰り広げられるパワフルな群舞が強烈な印象を残す。

なお、TOMORROW X TOGETHERは、8月19日に日本5thシングル『セツナハナビ（Setsuna Hanabi）』をリリースする。

リリースに先立ち8月17日には音源配信とミュージックビデオが公開され、発売日の19日には東京ガーデンシアターにてプレミアムライブが開催される予定だ。

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