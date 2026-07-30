41歳にして初の体外受精に成功！9歳差の韓国芸人夫婦、嬉しい知らせ「夢見ていた3人に」 | RBB TODAY

コメディアン夫婦のキム・ジュノとキム・ジミンが、結婚から1年で親になる。2人にとっても切実であった嬉しい知らせは、多くの人々に希望のメッセージとして届いた。

7月30日、キム・ジミンは自身のSNSを通じて「2025年、私たちは永遠の2人になり、2026年、私たちは夢見ていた3人になった」として、「小さい私のお腹に可愛い命が訪れてくれた」と妊娠を知らせた。

【写真】キム・ジュノ、1200人の前で誓った永遠の愛

続けて、「小さな私のお腹に可愛い命が訪れた。無理せず、焦らずにいようと慰めてくれた夫を頼りに始めた初の体外受精。本当にありがたいことに、この日だけを待っていたかのように1回で訪れてくれたたらの芽ちゃん（胎児の愛称）」と感銘深い心境とともに、嬉しい知らせを伝えた。

キム・ジュノとキム・ジミンは、長い間コメディアンの先輩・後輩として過ごし、2022年4月に交際を公式に認めた。

（写真提供＝OSEN）左からキム・ジミン、キム・ジュノ

その後、約3年の公開恋愛の末に、2025年7月に結婚式を挙げた。9歳差を乗り越え、夫婦となった2人は、結婚後もさまざまなバラエティ番組を通じて痛快な新婚生活を公開し、人気を博してきた。

今回の妊娠の知らせは、初の体外受精で新たな命を授かることになったという点で、さらに祝福されている。韓国保健福祉部国立リハビリテーションセンターの資料によると、更年期が始まると、妊娠の成功率が低いからだ。

キム・ジュノは50歳、キム・ジミンは41歳で、高齢出産をする困難が予想された。容易ではないとされる初の体外受精を通じて、新たな命が訪れたことに特別な意味がある。

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