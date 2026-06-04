ワイン専門誌「Winart」夏号は中国地方の日本ワインに注目！広島・島根・岡山の11ワイナリーを特集 | RBB TODAY

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ワイン専門誌「Winart」夏号は中国地方の日本ワインに注目！広島・島根・岡山の11ワイナリーを特集

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『Winart（ワイナート）』2026年夏号／ 125号（株式会社美術出版社）
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　ワイン専門誌「Winart（ワイナート）」（美術出版社）2026年夏号（125号）が、6月5日に発売される。価格は1,980円（税込）。

『Winart（ワイナート）』2026年夏号／ 125号（株式会社美術出版社）

　今号の巻頭特集は「日本ワイン 中国地方 静かに光るワイナリーの実力 ～多彩なブドウが描く、その個性」。中国山地を軸に、広島県、島根県、岡山県のワイナリーを現地取材し、中国地方のワインを形づくる風土や造り手の挑戦を紹介する。

『Winart（ワイナート）』2026年夏号／ 125号（株式会社美術出版社）

　特集では、瀬戸内海沿岸の温暖な地域、日本海側の湿潤なエリア、中国山地の冷涼な高原や盆地など、多様な気候と地形を持つ中国地方に着目。広島三次ワイナリー、福山わいん工房、奥出雲葡萄園、島根ワイナリー、domaine tetta、ひるぜんワイナリーなど、広島県、島根県、岡山県の11ワイナリーを取り上げ、栽培や醸造の工夫、土地との向き合い方を掘り下げる。

『Winart（ワイナート）』2026年夏号／ 125号（株式会社美術出版社）
『Winart（ワイナート）』2026年夏号／ 125号（株式会社美術出版社）

　また、特別企画では「ロゼワイン再発見 いま飲みたい、自由なワイン」を掲載。インポーター3名による座談会を通じて、日本市場におけるロゼワインの現状や、料理とのペアリングの広がりを紹介する。さらに、東京・豪徳寺の居酒屋「ketoku」店主による料理との組み合わせ提案や、世界各国のロゼワイン24本も掲載される。


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