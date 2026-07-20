富士山登山に挑戦も「調子に乗って申し訳ない」…韓国女芸人、日本旅行中に過酷な経験 | RBB TODAY

コメディエンヌのキム・ジヘが、富士山登山に挑戦したものの、高山病などで厳しい経験をしたエピソードを公開した。

7月20日、キム・ジヘは自身のSNSに「冠岳山（クァナクサン）に1度行っただけの私が富士山だなんて」として、「調子に乗って申し訳ない。無事に終わって感謝している」という文章とともに、子供との登山エピソードを伝えた。

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彼女は、「下山中に心停止する方々を見ていると、ただの山ではない」と過酷な登山の感想を伝えながらも、「娘と貴重な体験ができて、感謝している」と高校2年生になった娘と過ごしたことで、より特別になった思い出に言及した。

キム・ジヘは、文章とともに投稿した写真および動画で、携帯用酸素ボンベを呼吸器に当てながら登山を続ける姿を公開した。彼女が目指したのは、9合目にある万年雪山荘で、標高約3460mの高山地帯だ。

（写真＝キム・ジヘSNS）

到着地点で日の出を見た彼女は、写真を共有して「日が昇ったので、下山する。富士山は、私に9合目まで許してくれた」と山を下りたが、間もなく「下りる方がもっと大変。膝どうしよう」と、登山道と同じくらい厳しい下山道に言及した。

下山に成功した彼女は、「10年老けたママ。人生にエピソード追加」と過酷な様子を伝えつつも、「過程を楽しむのが、本当の幸せ」と感想を伝えた。その後、彼女は宿の温泉で入浴を楽しみながら、娘との旅行を締めくくった。

なお、キム・ジヘは、コメディアンのパク・ジュンヒョンと2005年に結婚後、双子の娘が誕生した。

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