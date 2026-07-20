少女時代として稼いだお金はどこへ？ユリ、年100万円以下の家賃・200円ファッションの島暮らし | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のメンバー、ユリが質素な済州（チェジュ）島生活中、たった2000ウォン（約200円）のサングラスもブランド物のように着用し、感嘆を誘っている。

最近、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』で、ユリは済州島暮らしを公開した。

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少女時代のメンバーとして大人気を博したものの、むしろ空虚さを感じたと語り、済州島での1人暮らしを通じて、精神的に充実した日々を送っているというユリの真摯な告白は、視聴者を熱狂させた。

特に、彼女の質素な生活が注目を集めた。少女時代、そして女優として成功した彼女だが、済州島の家はもちろん、家具などの所持品をすべてフリーマーケットアプリで購入したのだ。

（写真＝MBC）ユリ

母親が済州島で暮らす漫画家のキアン84は、ユリの映像を見て、「家賃は年900万ウォン（約100万円）だろう」と予測した。これに対し、彼女は「合っている。実はもっと低い」と明かし、周りを驚かせた。

このなかで、ユリが済州島で使用しているバイク、ヘルメット、風を防ぐサングラスなどの価格も驚きを加えた。特に、サングラスはたった2000ウォンであることが判明し、衝撃を与えた。

芸能人の“自宅自慢”が見どころかつ限界となっていた番組において、ユリの暮らしが新鮮な魅力を加えた模様だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ユリ プロフィール

1989年12月5日生まれ、本名クォン・ユリ。韓国・京畿道出身。身長167cm。2001年に現在の所属事務所、SMエンターテインメントの「第1回SM青少年選抜大会・ダンス部門」で本部賞を受賞して練習生となった。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、メインダンサーとして活躍。肌が綺麗で色黒なことから、ニックネームは「黒真珠」。インスタグラムを通じてたびたび料理の腕前を披露しており、美貌に尽きない多彩な魅力をファンに届けている。

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