【シーサー&くりまんじゅうが乾杯！】「オリオン クリアフリー ちいかわデザイン缶」発売 | RBB TODAY

オリオンビールは、ノンアルコール・ビールテイスト飲料「オリオン クリアフリー」から、イラストレーター・ナガノ氏が描くSNS発の人気漫画作品「ちいかわ」とコラボレーションした限定商品「オリオン クリアフリー ちいかわデザイン缶」を、2026年7月28日（火）より発売すると発表しました。

「ちいかわ×オリオンビール」シリーズは、沖縄らしさを感じられる特別なコラボレーションとして展開。第1弾として発売したTシャツやタオル、第2弾で発売したオリオンTシャツ着用のマスコットぬいぐるみは、多くのお客さんから好評を得ています。

今回、その反響を受け、沖縄生まれのノンアルコール・ビールテイスト飲料「オリオン クリアフリー」と「ちいかわ」がコラボレーション。特別なデザイン缶が展開となります。

「オリオン クリアフリー ちいかわデザイン缶」は、オリオンロゴ入りの服を可愛らしく着こなすシーサーとくりまんじゅうを、クリアフリーのオリジナルデザインとして採用。クリアフリーを片手に満面の笑みで乾杯する姿を、沖縄らしい温かさと、日常のひとときを楽しむ"癒しの乾杯時間"を表現しています。

沖縄生まれの「オリオン クリアフリー」と「ちいかわ」のくりまんじゅうとシーサーが届ける、心温まる乾杯のひとときを楽しんでみるのはいかがでしょうか？

オリオンビールについてはこちら。

商品概要

商品名：オリオン クリアフリー ちいかわデザイン缶

名称：炭酸飲料

アルコール度数：0.00%

原材料：果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、食物繊維（大豆食物繊維、難消化性デキストリン）、大麦、ホップ／炭酸、香料、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＣ）、酸味料、苦味料、甘味料（アセスルファムＫ）

容量・荷姿：350ml

発売日：2026年7月28日（火）発売予定

発売地域：全国

【販売場所】

・同社公式通販サイト

・オリオンオフィシャルストア 那覇

・オリオンオフィシャルストア モトブ

・オリオンオフィシャルストア 名護

・ちいかわマーケット

・シーサーのおみやげやさん サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 3F

・シーサーのおみやげやさん POPUP STORE 小田急百貨店新宿店 7F イベントスペース ほか

ブランドサイト（7/28更新）：https://www.orionbeer.co.jp/brand/clearfree/

公式通販サイト（7/28更新）：https://shop.orionbeer.co.jp/collections/chiikawa