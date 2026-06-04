はなまるうどん、夏にぴったりな「豚しゃぶうどん」2種を4日より販売！ | RBB TODAY

はなまるうどんは4日より、全国の店舗で「豚しゃぶうどん」と「豚しゃぶサラダうどん」を期間限定で発売する。

「豚しゃぶうどん」「豚しゃぶサラダうどん」を全国のはなまるで6月4日(木)から期間限定新発売！

今回登場するのは、蒸し暑い季節にもさっぱりと味わえる豚しゃぶ仕立てのうどん2種。「豚しゃぶうどん」は、つるっとのど越しのよい讃岐うどんに、たっぷりの豚バラ肉を盛り付け、鬼おろし、みょうが、青ネギの3種の薬味をトッピングした一杯。仕上げには特製ポン酢とカットレモンを合わせ、爽やかな酸味を楽しめる。

「豚しゃぶサラダうどん」は、「豚しゃぶうどん」に彩り豊かな野菜を加えたメニュー。すりおろし野菜を使用した特製ドレッシングとポン酢をブレンドしたタレで、コクがありながらもさっぱりとした味わいに仕上げている。

野菜たっぷり、すりおろし野菜ドレッシングで味わう「豚しゃぶサラダうどん」

いずれも冷たい麺と温かい麺から選択可能。価格は「豚しゃぶうどん」が小820円（税込）、中1,010円（税込）、大1,230円（税込）。「豚しゃぶサラダうどん」は小920円（税込）、中1,110円（税込）。店内飲食とテイクアウトは同一価格で、テイクアウトの場合はうどん1杯につき容器代50円（税込）が別途かかる。なお、一部店舗およびデリバリーでは価格が異なる。販売期間は7月中旬までを予定しており、沖縄県内店舗など一部店舗では取り扱いがない。



