フレッシュネスバーガー、柚子胡椒＆生七味香る“和バーガー”2種を10日より期間限定発売 | RBB TODAY

フレッシュネスバーガーは、10日より「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」と「生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー」を期間限定で販売する。販売期間は7月7日まで。

柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー 720円

今回登場するのは、和の食材と香りを重ねた「香る大人の和バーガー」2種。梅雨の時期にも食欲をそそる、香味野菜やスパイスを効かせた味わいに仕上げている。

「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」は、店内で素揚げした茄子に、ネギ、赤軸かいわれ大根、針生姜などの香味野菜を合わせた一品。パティには、醤油こうじを隠し味に加えた甘辛い照り焼きソースを絡め、柚子胡椒マヨのピリッとした辛味と爽やかな香りをアクセントにしている。価格は720円（税込）。

「生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー」は、シャキシャキ食感の蓮根とホクホク食感の南瓜をトッピング。甘さと酸味のバランスがよい黒酢あんに、信州味噌をベースに青唐辛子、柚子、山椒を効かせた生七味マヨを重ね、コクと香りを引き立てた。価格は720円（税込）。

生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー 720円

また、同バーガーと相性のよい期間限定ドリンクとして、「藍苺（国産ブルーベリー）クラフトレモネードソーダ（ICE）」と「藍苺（国産ブルーベリー）クラフトレモネード（HOT）」も登場。店内でハチミツに漬け込んだ国産ブルーベリーとレモンスライスを使用し、すっきりとした酸味とやさしい甘み、黒酢のまろやかなコクを楽しめる。

「香る大人の和バーガー」と相性抜群！期間限定のクラフトレモネード

販売店舗は全国のフレッシュネスバーガー店舗。ただし、球場店舗・動物園店舗は対象外。販売期間中でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある。