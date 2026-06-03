6月限定で飲み放題付きBBQが3,500円！姫路駅前に夜景を望むビアガーデンがオープン | RBB TODAY

株式会社おすすめ屋は6月3日、兵庫県姫路市に「姫路ビアガーデン BBQテラス 姫路駅前店」をオープンした。

姫路ビアガーデン

同店は、姫路駅から徒歩約3分の屋上テラスに展開する都市型ビアガーデン。姫路の夜景を望む開放的な空間で、手ぶらBBQとビアガーデン飲み放題を楽しめる。

メニューは、BBQガーリックシュリンプ串、バジルグリルチキン、厚切りBBQサムギョプサル、焼き檸檬と焼き野菜のBBQなどを揃える「スタンダードプラン」を用意。通常価格は「贅沢地中海BBQ＆ビアガーデン2H飲み放題付」5,000円（税込）だが、オープン記念として6月限定で3,500円（税込）にて提供する。

姫路ビアガーデン

また、伊勢海老グリルやサーロイン香草ステーキ、鮪頬肉のバターステーキなどを含む「プレミアムプラン」も展開。価格は「伊勢海老やステーキ、地中海BBQ＆ビアガーデン2H飲み放題付」5,500円（税込）～で、シーズンにより変更となる。

姫路ビアガーデン

ドリンクは、自家製サングリア、ボタニカルウォーター、樽から注ぐワインなどをラインアップ。各種ドリンクは飲み放題で提供され、ドリンクカウンターから自由に楽しめる。

自家製のサングリアやボタニカルウォーターなど

営業時間は17時から22時30分まで、ラストオーダーは22時。所在地は兵庫県姫路市駅前町254 姫路駅前ビル屋上。最大200名まで利用可能で、屋根付きスペースも備える。