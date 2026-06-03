なか卯、“赤の親子丼”シリーズ登場！辛旨・温たま・チーズの3品を10日より販売 | RBB TODAY

なか卯は、10日11時より、期間限定で「辛旨赤の親子丼」など3品を販売する。

夏は“赤”が食べたくなる。辛旨・濃旨・醇旨 ３つの旨さから選べる！なか卯に“赤の親子丼”シリーズが登場

今回登場するのは、なか卯自慢の“ふわとろ”な親子丼に、特製旨辛ダレを合わせた“赤の親子丼”シリーズ。暑さが増す季節に向けて、辛旨・濃旨・醇旨の3つの味わいを楽しめるラインアップとなっている。

「辛旨赤の親子丼」は、厳選した唐辛子を使用し、一口目から後引く辛さまで楽しめる“重層的な辛さ”が特徴。特製旨辛ダレには、コチュジャン、ヤンニョムジャン、おろし生姜、おろしにんにく、ラー油、ごま油などを使用し、辛さの中に深いコクを感じられる味わいに仕上げた。

辛旨赤の親子丼

さらに、“こだわり卵”の温たまをのせた「温たま赤の親子丼」、チーズのまろやかさを加えた「チーズ赤の親子丼」も展開。辛さをしっかり楽しみたい人はもちろん、卵やチーズで濃厚な味わいを楽しみたい人にも向くメニューとなっている。

温たま赤の親子丼

価格は、「辛旨赤の親子丼」がごはん小盛600円（税込）、並盛620円（税込）、ごはん大盛720円（税込）。「温たま赤の親子丼」がごはん小盛710円（税込）、並盛730円（税込）、ごはん大盛830円（税込）。「チーズ赤の親子丼」がごはん小盛760円（税込）、並盛780円（税込）、ごはん大盛880円（税込）。

いずれもテイクアウト可能。一部店舗では価格が異なり、6月3日時点で446店舗で販売予定となっている。