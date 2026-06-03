「より愛おしい」のん、夕陽に包まれた近影ショット＆お気に入りパンツへの愛明かす | RBB TODAY

俳優でアーティストののんが31日にブログを更新。夕陽に包まれた近影を公開し、お気に入りのパンツへの愛を明かした。

のんは「夕陽」というタイトルの記事の中で「東京はいい天気でしたね」と切り出し、「裾直しに出したパンツを受け取り日和だった」と報告した。

続けて「完璧な長さになって戻ってきて、より愛おしい」といい、サイズを調整して戻ってきたお気に入りのパンツへの喜びと愛を明かした。



のん（写真はのんの公式ブログから）

また、黒のシンプルなTシャツに、大ぶりのクリアフレームのメガネ、繊細なネックレスを合わせたナチュラルな装いで写真を公開。夕暮れ時のやわらかな光が差し込む室内でたたずむ姿を披露している。



のん（写真はのんの公式ブログから）

どこか物思いにふけるような表情を見せたり、逆光に照らされた髪には夕陽の光がやさしく差し込んでいる。アンニュイな雰囲気で初夏の穏やかな空気感が伝わる印象的なショットとなった。

この投稿にファンから「夕陽を背にオフ感漂う姿が素敵」「かっこかわいい」「絵になる」などの声が寄せられている。

