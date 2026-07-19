小5で初ナンパ、相手は大学生　「転校生に実習生と間違われた」韓国女優の驚きの過去 | RBB TODAY

「小5で164cm」

女優のカン・イェビンが、自身の幼少期にまつわる驚きのエピソードを明かした。

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YouTubeチャンネル「ノーパック タク・ジェフン」では7月15日、「カン・イェビン、低画質ウェブカメラ時代に男性たちの心をつかんだ“ハドゥリの女神”」と題した映像が公開された。

この動画でカン・イェビンは、幼少期の思い出を回想。同年代の子どもたちに比べて大人びた容姿と高身長だったため、さまざまな勘違いをされたことがあったと語った。

（画像＝「ノーバック タク・ジェフン」）タク・ジェフン（上）、カン・イェビン（下）

カン・イェビンは、「小学5年生の時点で身長が164cmあった。転校してきた子に教育実習生と間違われたこともある」と告白。続けて、「髪も長かったし、体にフィットするジーンズをよく履いていた。視力矯正用のメガネもかけていたので、周りからは小学生に見えなかったみたい」と説明した。

さらに、大学生からアプローチを受けた経験も明かしている。

「ある大学生のお兄さんが私を見て、『あの子、すごく色っぽいな』と言っていたことがある。私のことを大人だと思っていたみたい」

また、芸能界デビュー前からその美貌で有名だったことにも触れた。

（写真＝カン・イェビンInstagram）

「街を歩いていると、車を止めて名前や年齢を聞かれたり、お茶に誘われたりすることもあった」

一方で、当時を振り返りながら率直な思いも語っている。

「その頃は容姿やスタイルだけを頼りに生きていた気がする。今思うと、もっといろいろなことを学び、準備しておくべきだった」

なお、カン・イェビンは2004年にモデルとしてデビュー。その後、『オールドミスダイアリー』『王家の家族たち』『家門の災難』などに出演し、女優として活躍してきた。

（記事提供＝OSEN）

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