ILLIT、日本初のライブツアー5都市11公演が全席完売！注釈付き指定席・立見席を追加オープン | RBB TODAY

韓国発の5人組ガールズグループ・ILLIT（アイリット）が韓国に続き、日本初のライブツアー「PRESS START︎❤」の全公演の指定席を完売させ、圧倒的な人気を証明した。

6月2日、HYBE MUSIC GROUPのレーベルであるBELIFT LABの発表によると、ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）の日本ツアー『ILLIT LIVE 'PRESS START❤' in JAPAN』は、5都市11公演の一般指定席チケットがすべて完売。また、ファンの応援に支えられ、注釈付き指定席（愛知、兵庫、東京公演）と立見席（福岡公演）を追加でオープンした。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

公演スケジュールは、6月13日・14日の愛知で幕を開け、20日・21日に大阪、29日・30日に福岡、7月18日・19日に兵庫、23日と25日・26日に東京で開催される。全国各地でファンとの熱い時間が繰り広げられる予定だ。

ILLITは毎回の公演で強力なチケットパワーを誇っている。3月に行われたソウル公演も全公演のチケットが即完売し、昨年開催されたファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY』もソウル・神奈川・大阪で全席完売を記録している。

現在、ILLITは4th Mini Albumのタイトル曲「It's Me」でテクノブームを巻き起こしている。同曲は韓国の主要音源プラットフォーム「Melon」の5月度月間チャートで5位にランクインし、不動の人気を見せつけた。日本でも、YouTubeの「週間楽曲ランキング」（集計期間：5月22日～28日）で5位、Spotifyの「Weekly Top Songs」（集計期間：5月22日～28日）で8位、LINE MUSICの「週間ソングランキング」（集計期間：5月20日～26日）で12位を記録するなど、主要チャートの上位を席巻している。

さらに「It’s Me」は、世界中のYouTubeユーザーのデータを基に集計されるグローバルYouTubeの「週間楽曲ランキング」（集計期間：5月22日～28日）でも12位を記録。4週連続でチャートインを果たし、ロングランヒットを続けている。世界的な存在感を高めるILLITから今後も目が離せない。