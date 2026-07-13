韓国恋愛リアリティーショーが期間限定無料配信！大ヒット最新作『乗り換え恋愛 4』など5作品 | RBB TODAY

ABEMAが、韓国恋愛リアリティーショー5作品の期間限定全話無料配信を決定した。

大ヒットシリーズの最新作『乗り換え恋愛4』は、2026年8月5日（水）まで全話無料で配信される。同作はさまざまな事情を抱えた元カップルたちが一つの家に集まり、過去の恋愛を振り返りながら新たな縁と向き合う韓国の人気恋愛リアリティーショーだ。三角関係や嫉妬、本音が交差する緊張感あふれる展開が人気を集めている。毎週水曜日夜10時に4話ずつ配信中だ。

乗り換え恋愛4

ABEMAに新入荷となる『Shuffle of Love～本能の赴くままに～』（全12話）は、7月2日より毎週木曜日夜9時に2話ずつ配信中で、8月20日（木）まで全話無料配信となる。恋のライバルとなるのはお互いのすべてを知り尽くした親友たちで、愛か友情かという究極の選択が描かれる。

『Shuffle of Love～本能の赴くままに～』

さらに、7月13日（月）配信開始の『元カノと4者メン談』は8月9日（日）まで、7月27日（月）配信開始の『ハネムーンゲストハウス』は8月23日（日）まで、それぞれ全話無料で配信される。

『元カノと4者メン談』

『ハネムーンゲストハウス』

社会的条件を一切取り払い、名前以外のプロファイル情報が伏せられた男女8人が本能や直感だけで愛を探す『EDEN』シーズン1も、8月5日（水）から8月12日（水）まで全話無料配信される。

ABEMAは2026年4月に開局10周年を迎えた動画配信サービスで、登録不要・基本無料で約25チャンネルを24時間365日配信している。月額1180円（税込）の「ABEMAプレミアム」や、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」も展開している。