日向坂46・藤嶌果歩がインスタグラムを開設！ | RBB TODAY

2日、日向坂46の公式Xが更新。藤嶌果歩が個人のインスタグラムを開設したことを報告した。

藤嶌のインスタグラムには、「この度、藤嶌果歩1st写真集の発売が決定しました そして！個人のInstagramも始めてみました～ これからよろしくお願いします！」という文章とともに、三つ編みにニット帽をかぶった藤嶌の写真がアップされた。他にもブラウンの水玉模様のワンピースを着た藤嶌や、アイスクリームを持った藤嶌が舌をちょっとだけ出して笑う写真などが上げられている。藤嶌は発売予定の写真集についても「撮影地はマイアミと地元北海道です！美味しいものをいっぱい食べたり綺麗な海ではしゃいだり、楽しみながら過ごした夢のような撮影期間でした。」と明かしている。

日向坂46の公式Xには「かほちゃんインスタ開設おめでとーーー！！！」「ずっと待っていました！即フォローしました！」と喜びのコメントが寄せられている。

※藤嶌果歩の投稿