金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』から初のランジェリーカット公開 | RBB TODAY

30日に発売となる乃木坂46の金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）から、先行カットが公開されている。

今回公開されたのは初めてとなるランジェリーカット。黒のランジェリー姿でベッドに横になりながらカメラを見つめる1枚で、これまで見せたことのない艶めいた表情と、彼女の抜群のプロポーションが際立つ仕上がりとなっている。

金川紗耶は2001年10月31日生まれ、北海道出身の24歳。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46 4期生としてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルに抜擢された。

2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で「きつねダンス」を披露し、大きな話題を集めた。グループ活動のほか、バラエティやラジオ出演などマルチに活動している。

通常版のほか、楽天ブックス・セブンネット・Sony Music Shopでカバーの異なる限定版も発売される。