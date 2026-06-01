金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』から初のランジェリーカット公開 | RBB TODAY

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金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』から初のランジェリーカット公開

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乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』(DONUTS/主婦の友社)＜先行カット＞(撮影/三宮幹史)
  • 乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』(DONUTS/主婦の友社)＜先行カット＞(撮影/三宮幹史)
  • 乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』(DONUTS/主婦の友社)通常版　撮影/三宮幹史
  • 乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』(DONUTS/主婦の友社)楽天ブックス限定版　撮影/三宮幹史
  • 乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』(DONUTS/主婦の友社)セブンネット限定版　撮影/三宮幹史
  • 乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』(DONUTS/主婦の友社)Sony Music Shop限定版　撮影/三宮幹史

　30日に発売となる乃木坂46の金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）から、先行カットが公開されている。

　今回公開されたのは初めてとなるランジェリーカット。黒のランジェリー姿でベッドに横になりながらカメラを見つめる1枚で、これまで見せたことのない艶めいた表情と、彼女の抜群のプロポーションが際立つ仕上がりとなっている。

　金川紗耶は2001年10月31日生まれ、北海道出身の24歳。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46 4期生としてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルに抜擢された。

　2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で「きつねダンス」を披露し、大きな話題を集めた。グループ活動のほか、バラエティやラジオ出演などマルチに活動している。

　通常版のほか、楽天ブックス・セブンネット・Sony Music Shopでカバーの異なる限定版も発売される。


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