のん、かが屋単独ライブを満喫！「いつまでも余韻に浸っていたい」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが30日に公式ブログを更新し、お笑いコンビ・かが屋の屋単独ライブを鑑賞したことを報告した。

のんはブログに「チャージ」という記事を投稿し、かが屋の加賀と賀屋の2人と撮影した満面の笑顔のスリーショット写真を公開。

書籍や自転車、バター、柔道着、ラーメン、ギターなどの絵文字を添えながら「最高だったーーー」「面白かったあーー」と興奮気味につづり、かが屋の第7回かが屋単独ライブ「大カロ貝屋展3」を楽しんだことを明かした。

さらに「いつまでも余韻に浸っていたいスペシャルな空間でした」と満足げに振り返り。



のん（写真はのんの公式ブログから）

また、オリジナルグッズのジップバッグも購入したそうで、「私が当たったのは、定食屋の夫婦。」とも報告。「#大カロ貝屋展3」「#かが屋」とハッシュタグを添えて、ブログを締めくくった。

このブログにファンからは「笑いのパワーいっぱいチャージ出来たようでよかった」「幸せそう」「お笑い好きだね」といった声が寄せられている。

