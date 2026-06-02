のん、かが屋単独ライブを満喫！「いつまでも余韻に浸っていたい」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが30日に公式ブログを更新し、お笑いコンビ・かが屋の屋単独ライブを鑑賞したことを報告した。
のんはブログに「チャージ」という記事を投稿し、かが屋の加賀と賀屋の2人と撮影した満面の笑顔のスリーショット写真を公開。
書籍や自転車、バター、柔道着、ラーメン、ギターなどの絵文字を添えながら「最高だったーーー」「面白かったあーー」と興奮気味につづり、かが屋の第7回かが屋単独ライブ「大カロ貝屋展3」を楽しんだことを明かした。
さらに「いつまでも余韻に浸っていたいスペシャルな空間でした」と満足げに振り返り。
また、オリジナルグッズのジップバッグも購入したそうで、「私が当たったのは、定食屋の夫婦。」とも報告。「#大カロ貝屋展3」「#かが屋」とハッシュタグを添えて、ブログを締めくくった。
このブログにファンからは「笑いのパワーいっぱいチャージ出来たようでよかった」「幸せそう」「お笑い好きだね」といった声が寄せられている。
のん、全身ミッキーコーデでディズニーシーを満喫！「ポンチョ姿もカワイイ」「ノンキ―マウス！」と反響 | RBB TODAY
のんが全身ミッキーグッズでコーディネートし、ディズニーシーを訪問。サングラスからTシャツ、デニム、ポンチョまでミッキー尽くしの装いで、雨の中でもアリエルカチューシャなど複数のディズニーキャラクターグッズを身につけ、ファンから絶賛されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/29/248565.html続きを読む »
のん、さかなクンのスゴさ明かす！“好きに勝るものなし”に共感 | RBB TODAY
のんはさかなクンの「好きに勝るものなし」に共感し、好きなことを追求する大事さを語った
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/09/244982.html続きを読む »