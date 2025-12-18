元乃木坂46・能條愛未、元同期・斎藤ちはると抱き合い満面の笑顔！「出会えて良かったと心から思える人」 | RBB TODAY

18日、元乃木坂46のメンバーで女優の能條愛未が自身の公式インスタグラムを更新。同じく元乃木坂46の1期生で、現在はテレビ朝日アナウンサーとして活躍する斎藤ちはるとの2ショットを公開した。

能條は2011年に乃木坂46の1期生オーディションに合格し、グループの黎明期から活動。2014年には映画『死の実況中継 劇場版』で主演を務め、以降は舞台や映像作品など出演の幅を広げてきた。2018年12月にグループを卒業後は女優業に軸足を移し、2022年には1st写真集『カーテンコール』を発売している。

斎藤も能條と同じく乃木坂46の1期生として活動し、2018年にグループを卒業。2019年にテレビ朝日に入社し、入社日には『羽鳥慎一モーニングショー』でアシスタントを務めるなど早くから番組を担当し、アナウンサーとしてキャリアを重ねている。

公開された写真には、白いトップス姿の能條と、ブルーのシャツを着た斎藤が、互いの体をギュッと抱きしめ合う様子が写し出されている。2人は頬を寄せ合い、目を細めてクシャッとした満面の笑みを浮かべている。能條は投稿文で「ちーちゃん」と愛称で呼びかけ、「出会えて良かったと心から思える人」とコメントした。

※元乃木坂46・能條愛未と斎藤ちはるアナの2ショット投稿（能條愛未の公式インスタグラムより）