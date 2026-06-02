森香澄、人魚のようなブラショット！おわん型のバストがくっきり！ | RBB TODAY

1日、PEACH JOHNの公式Xが更新され、タレント・フリーアナウンサーの森香澄のブラショットが公開された。
森は今春からピーチジョンのミューズに就任。1日にはPEACH JOHNの「人魚のブラ」の記者発表会にも出演している。今回公開されたのは、発表会でも紹介された新作の「人魚のブラ」を着用した画像。人魚をイメージして、上半身はブラ、下半身はショーツに透けるレースの白いロングスカートを纏ったショットがアップされた。「サイズに合わせた下厚カップでバストを盛って、まあるい美胸に整えます」という説明の通り、森の胸元は丸く盛り上がり、形の良いおわん型のバストのラインがしっかりと見えている。スカートを脱ぎ、ブラとショーツだけのショットもあり、森のヒップラインを見ることもできる。
この投稿にファンからは「本当可愛すぎて」「とても素敵なビジュアルですね！人魚の世界観が夏にぴったりで魅力的です。」といったコメントが寄せられた。
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森香澄が24日、自身のインスタグラムを更新し、新しいヘアスタイルを公開した。
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