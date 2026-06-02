「攻殻機動隊」Tシャツ＆ポスターが新グッズで登場！原作者の大展覧会「士郎正宗の世界展」8月に名古屋へ上陸 | RBB TODAY

『攻殻機動隊』、『アップルシード』、『ドミニオン』などの初出しを含む、マンガ家・士郎正宗の大展覧会「士郎正宗の世界展～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」が2026年8月2日から8月16日にかけて愛知の松坂屋名古屋店にて開催される。このたびそのチケットが6月12日より販売されることが発表され、名古屋会場からの新グッズが登場することも明らかになった。

「士郎正宗の世界展～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」名古屋会場キービジュアル

7月7日より新作TVアニメも放送されるなど熱狂的な人気を誇る『攻殻機動隊』の作者として知られる士郎正宗は、1985年にSFマンガ『アップルシード』でメジャーデビューを果たし、1989年に『攻殻機動隊』の連載を開始した。当時はまだ世に浸透していなかった先端技術を独自の感覚で取り入れた、情報化社会の現代を予見しているかのような世界観は、多くの人たちを魅了してきた。

細部まで描きこまれた絵に膨大な情報で組まれたプロット、〈欄外〉にまで及ぶ作家の言葉が作品に熱量を持たせるとともに、読む人の想像力をかきたてる。哲学的な探求が織り込まれる士郎の世界観には多くのクリエイターが影響を受け、さまざまなジャンルで作品を生み出し続けている。

「士郎正宗の世界展～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」は、そんな士郎の多様な広がりをみせる作品群と現在の活動までを、〈アナログ原稿〉〈デジタル出力原稿〉で辿るとともに、作家の蔵書やコメントもふんだんに紹介するもの。「士郎正宗」のパーソナルな部分にも迫る、初の大規模展覧会として開かれている。

名古屋会場により、東京・大阪で累計6.5万人超を動員した話題の展覧会が、いよいよ東海エリアに初上陸を果たす。

「士郎正宗の世界展～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」名古屋会場 グッズ付入場券「展覧会オリジナル スペシャルトートバッグ」

このたびそのチケットが、6月12日10時よりイープラスにて販売されることが発表となった。グッズ付きチケットの特典トートバッグには、名古屋会場限定色となる「ライトパープル」がラインナップされるのも見逃せない。

Tシャツ/Black 攻殻機動隊G(フチコマ)

Tシャツ/White 攻殻機動隊B（人形使い)

さらに、名古屋会場からの新たなオリジナルグッズとしてTシャツ2種、ポスター1種が登場することも明らかになった。名古屋会場ならではの新たな魅力が加わり、開催への期待がますます高まるばかりだ。

「士郎正宗の世界展～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」名古屋会場入場特典

『攻殻機動隊』、『アップルシード』、『ドミニオン』などの初出しを含む、マンガ家・士郎正宗の大展覧会「士郎正宗の世界展～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」の名古屋会場は2026年8月2日から8月16日にかけて愛知の松坂屋名古屋店にて開催される。詳細は展覧会公式サイトまで。