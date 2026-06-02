「攻殻機動隊」Tシャツ＆ポスターが新グッズで登場！原作者の大展覧会「士郎正宗の世界展」8月に名古屋へ上陸 | RBB TODAY

『攻殻機動隊』、『アップルシード』、『ドミニオン』などの初出しを含む、マンガ家・士郎正宗の大展覧会「士郎正宗の世界展～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」が2026年8月2日から8月16日にかけて愛知の松坂屋名古屋店にて開催される。このたびそのチケットが6月12日より販売されることが発表され、名古屋会場からの新グッズが登場することも明らかになった。
7月7日より新作TVアニメも放送されるなど熱狂的な人気を誇る『攻殻機動隊』の作者として知られる士郎正宗は、1985年にSFマンガ『アップルシード』でメジャーデビューを果たし、1989年に『攻殻機動隊』の連載を開始した。当時はまだ世に浸透していなかった先端技術を独自の感覚で取り入れた、情報化社会の現代を予見しているかのような世界観は、多くの人たちを魅了してきた。
細部まで描きこまれた絵に膨大な情報で組まれたプロット、〈欄外〉にまで及ぶ作家の言葉が作品に熱量を持たせるとともに、読む人の想像力をかきたてる。哲学的な探求が織り込まれる士郎の世界観には多くのクリエイターが影響を受け、さまざまなジャンルで作品を生み出し続けている。
「士郎正宗の世界展～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」は、そんな士郎の多様な広がりをみせる作品群と現在の活動までを、〈アナログ原稿〉〈デジタル出力原稿〉で辿るとともに、作家の蔵書やコメントもふんだんに紹介するもの。「士郎正宗」のパーソナルな部分にも迫る、初の大規模展覧会として開かれている。
名古屋会場により、東京・大阪で累計6.5万人超を動員した話題の展覧会が、いよいよ東海エリアに初上陸を果たす。
このたびそのチケットが、6月12日10時よりイープラスにて販売されることが発表となった。グッズ付きチケットの特典トートバッグには、名古屋会場限定色となる「ライトパープル」がラインナップされるのも見逃せない。
さらに、名古屋会場からの新たなオリジナルグッズとしてTシャツ2種、ポスター1種が登場することも明らかになった。名古屋会場ならではの新たな魅力が加わり、開催への期待がますます高まるばかりだ。
『攻殻機動隊』、『アップルシード』、『ドミニオン』などの初出しを含む、マンガ家・士郎正宗の大展覧会「士郎正宗の世界展～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～」の名古屋会場は2026年8月2日から8月16日にかけて愛知の松坂屋名古屋店にて開催される。詳細は展覧会公式サイトまで。
【開催概要】士郎正宗の世界展～「攻殻機動隊」と創造の軌跡～名古屋会場
■会期：2026年8月2日（日）～8月16日（日）
■会場：松坂屋名古屋店 南館8F マツザカヤホール
■主催： 講談社、パルコ、大丸松坂屋百貨店、BVコミュニケーションズ
■企画制作：講談社、パルコ
■企画協力：青心社、世田谷文学館
■特別協力：士郎正宗
■グラフィックデザイン：坂脇慶、飛鷹宏明
チケット情報
【入場料】
一般：1,500円（税込） / グッズ付入場券：4,000円（税込）
※未就学児無料※各種割引対象外
＜特典グッズ＞：「展覧会オリジナル スペシャルトートバッグ」
・サイズ：高さ約42×底幅約37cm(持ち手含まず)
※全日対象、なくなり次第終了となります。
【入場特典】
期間中、ご来場特典として士郎正宗イラストミニカード（曜日変わり・全7種）をご来場時にお渡しいたします。※入場券をご購入の方のみ、お一人様一枚のお渡しとなります。
【チケット販売スケジュール】
6月12日(金)10：00～
イープラス
※会期中は、会場およびイープラスで当日券を販売いたします。（初日8月2日(日)の10時～14時は除く）
◇日時指定券
会期中、8月2日(日)の10時～14時については「日時指定券」でのご入場となります。
入場区分：
【10時～10時30分】【10時30分～11時】【11時～11時30分】【11時30分～12時】
【12時～12時30分】【12時30分～13時】【13時～13時30分】【13時30分～14時】
※上記時間は入場案内開始時間となります。
※日時指定券はご購入された回（日時）以外はご利用出来ません。
※日時指定券つきましては、会期前に完売した日時は、会期中の販売はございません。
残数がある場合、イープラスでのみ販売いたします。
◇期間中フリー券
会期中の日時指定時間帯を除きお好きな時間にご入場いただけます。
※混雑時は入場制限や入場整理券を配布させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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