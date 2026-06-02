 斎藤京子、低い声がコンプレックス！「しゃべらなければかわいいのに」と言われた過去 | RBB TODAY
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斎藤京子、低い声がコンプレックス！「しゃべらなければかわいいのに」と言われた過去

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齊藤京子【写真：竹内みちまろ】
  • 齊藤京子【写真：竹内みちまろ】

　元日向坂46のメンバーで女優の齊藤京子が1日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演。低い声をコンプレックスに感じていた過去について明かした。

　この日のテーマは「ルッキズム」について。司会の上田晋也から「ルッキズムにとらわれていると感じることはある？」と聞かれた齊藤は、声が低いことがコンプレックスだったと明かした。学生時代から見た目と声のギャップがすごいといわれており、「しゃべらなければカワイイのに」と言われることもあったという。しかし見た目と声のギャップが個性になっていいといわれてからは、それをポジティブにとらえられるようになったとのこと。齊藤が自分の声を前向きに感じられるようになったことに、上田も「そうか～」と感慨深げにしていた。


マクドナルド、齊藤京子の「Yeah! めっちゃウィークディ」アカペラ動画を公開！「歌上手すぎる」 | RBB TODAY
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マクドナルドが日向坂46の元メンバー齊藤京子を起用した昼食セット「ひるまック」の新CMを公開。松浦亜弥の楽曲の替え歌「Yeah! めっちゃウィークディ」を歌うアカペラ動画も公開され、歌唱力を称賛する声が集まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/13/246493.html続きを読む »

齊藤京子、タブーに触れる映画に抱いた葛藤告白「ファンがいなくなったらどうしよう」 | RBB TODAY
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齊藤京子はアイドルの葛藤やタブーに挑む主演映画『恋愛裁判』について、リアルさとファンの反応に救われたと語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/23/242759.html続きを読む »

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