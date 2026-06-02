TWICE・ダヒョン、白血病患者のために3000万ウォン寄付！ネット「その清らかさが大好き」「素敵すぎる」と絶賛の声 | RBB TODAY

韓国のガールズグループ・TWICEの公式Xが1日、メンバーのダヒョンが自身の誕生日に3000万ウォン（約316万円）を白血病患者のために寄付したことを明かした。
5月28日に27歳の誕生日を迎えたダヒョンだが、TWICE公式Xは1日に「ダヒョン、誕生日を記念して3000万ウォンを寄付」と報告。
ダヒョン自身は「白血病と闘う方々の慰めになれば」とコメントしている。
今回の寄付金は蔚山社会福祉共同募金会に贈られ、蔚山地域の白血病患者のために使われるとのこと。
なお、ダヒョンはこれまで、2020年に新型コロナウイルスの特別募金に個人で5,000万ウォン、2023年に発生したトルコ・シリア地震ではグループで2億ウォンを寄付している。
TWICE公式Xには、「その清らかさが大好き」「素敵すぎる」「誕生日に貰うだけじゃなくて与えるダヒョンの優しさよ」という声が集まっている。
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