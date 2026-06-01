STU48・石田千穂が卒業コンサート「アイドル人生悔いなし」9年半の集大成 | RBB TODAY

瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループSTU48の1期生・石田千穂の卒業コンサートが、5月31日に東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）にて開催された。

石田は2017年3月、15歳でSTU48の1期生として加入。デビューシングル『暗闇』から全シングルで選抜メンバーとして活躍し、6thシングル『独り言で語るくらいなら』と9thシングル『息をする心』の2作で単独センターを務めるなど、結成当初からグループのフロントメンバーとして牽引し続けてきた。

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卒業コンサートの会場は、2020年1月に自身初のソロコンサートを開催した思い出の地。当日は入場時に配布された石田のお面を身に着けたファンが集まる客席の中から、石田がサプライズで登場。会場が大きな歓声に包まれる中、ライブの幕が開いた。

1曲目は当時17歳で開催したソロコンサートでもオープニングを飾った『Seventeen』（AKB48）。石田は「3348日分の感謝をお届けします！」と力強く宣言した。

公演中盤にはSTU48初代キャプテンの岡田奈々がサプライズ登場し、『出航』を披露。岡田は「千穂に来てって言われたら来るよ！」とオファーを即承諾したことを明かした。さらに卒業生の石田みなみ、岩田陽菜、門脇実優菜、田中皓子、土路生優里、薮下楓、磯貝花音、藤原あずさ、ドラフト3期生の沖侑果、2期生の吉崎凜子らも次々と登場し、ともにステージを盛り上げた。

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後半はドレスに着替えた石田が自身のソロ楽曲『未来へ続く者よ』や『10年桜』（AKB48）を歌唱。スピーチでは「最初は選抜メンバーにも入っていなくて、3列目の端っこで踊っていて、MCでも目立たないメンバーでした」と当時を振り返りながら、「みんなの応援のおかげでたくさんのチャンスをいただいて、この9年半でとっても自信がついたし、堂々とステージに立てるようになりました」とファンや家族、スタッフへの感謝を述べ、「アイドル人生悔いなしと心の底から言えます」と笑顔で語った。

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フィナーレでは「私がSTU48の中で一番好きな曲で締めたい」と、自身のセンター曲『息をする心』を現役メンバー全員と歌い上げ、3348日間のアイドル人生に幕を下ろした。