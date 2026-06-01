RIIZE、日本ファンミ特設サイトオープン！“RPG”コンセプトの多彩な企画に期待高まる | RBB TODAY

RIIZEが、日本ファンミーティングへの期待を高めた。

RIIZEにとって2度目となる日本ファンミーティング「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」の開催に先駆けて、特設サイトがオープンした。

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今回のファンミーティング「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」は、“RPG”をコンセプトにゲームの世界に入り込み、ファンと一緒に楽しめるゲーム企画や迫力あるライブパフォーマンスを披露する予定だ。

（画像＝SMエンターテインメント）

特設サイトは、メンバーたちがドット絵で描かれたゲーム風のデザインが印象的で、ファンミーティングをより楽しむことができるさまざまな企画を予告している。今後、イベントに関連したコンテンツやキャンペーンなども順次公開される予定となっている。

「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」は、7月10日の福岡公演を皮切りに、東京・兵庫を巡る全6公演を開催予定。RIIZEとファンが共に過ごす特別な時間に期待が高まっている。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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