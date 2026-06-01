K-POPアイドルよりバズってる!? 女優ハ・ジウォン、23年ぶり音楽番組ステージが2日で170万再生突破 | RBB TODAY

女優のハ・ジウォンが、“アイドル変身”で連日話題を集めている。

6月1日15時時点で、ハ・ジウォンが5月30日に出演したMBCの音楽番組『ショー！K-POPの中心』のステージ映像が再生回数172万回を突破した。

【画像】ハ・ジウォン、音楽番組で「アイドル顔負け」のステージ！

公開からわずか2日足らずで170万回再生を超えたほか、翌31日には100万回再生を突破するなど、爆発的な反響を呼んでいる。ハ・ジウォン本人は“黒歴史”と呼んでいたものの、今回のステージで全盛期を更新したとの声も上がっている。

去る5月30日、ハ・ジウォンは23年ぶりに音楽番組のステージに立ち、『Home Run』を披露した。『Home Run』は、PSYの楽曲で、ハ・ジウォンが2003年公開の映画『人生の逆転』のOSTとして歌った楽曲だ。今回のステージは、過去に掲げた公約を実現するために行われたものだった。

（画像＝MBC）ハ・ジウォン

ハ・ジウォンは以前、ウェブコンテンツ「26年度入学ジウォンです」（原題）に出演した際、「動画の再生回数が120万回を超えたら、過去のステージを再現する」と約束していた。当時の動画では、漫画家のキアン84と歌手カンナムが『Home Run』の“黒歴史”を持ち出し、「いつかもう一度『Home Run』のステージをやらなければならない」と挑発。これに応じたハ・ジウォンは、「再生回数が120万回を超えたら『Home Run』を再現する」と公約を掲げた。

ファンの後押しもあり、動画は120万回再生を大きく突破。ハ・ジウォンは「毎日再生回数を確認していました。『もしかしたらやらなくて済むかも』と思っていたのに、120万回を超えてしまったんです」と振り返った。

さらに、「カンナムから『姉さん、練習室に行きます！』というメッセージも届きました」と明かし、「やると決めた以上、約束は守らなければいけません。私は『できない』とはあまり言わず、とりあえず挑戦して、そのために全力で努力するタイプなんです」と語った。

（写真＝SNS）ハ・ジウォン

その後、ハ・ジウォンは『Home Run』の練習を重ね、音楽番組で情熱的なステージを披露した。ステージ終了後、彼女は「実は一時期、このステージは消してしまいたい黒歴史だと思っていました。でも、カンナムさんとイ・サンファさん夫妻の突然の“再召喚”や、キアン84さんの勧めもあって再び準備することになり、さまざまな感情が入り混じりました」と心境を明かした。

続けて、「準備期間が短く不安も多かったですが、一緒に出演する素晴らしい後輩アーティストの皆さんに迷惑をかけないよう、昼夜を問わず練習しました。大きなミスもなく無事に終えることができて、本当にほっとしています」と感想を伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇ハ・ジウォン プロフィール

1978年6月28日生まれ。本名はチョン・ヘリム。高校3年生だった1996年にドラマに出演して芸能界デビューした。『チェオクの剣』『ファン・ジニ』『シークレット・ガーデン』『キング～Two Hearts』『奇皇后～ふたつの愛 涙の誓い～』『病院船～ずっと君のそばに～』など出演するドラマが次々とヒットし、人気女優に。特に日本では、彼女の主演ドラマがNHKで多数放送されていることから「NHK韓流ドラマの女王」と呼ばれることも。

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