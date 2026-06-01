アグネス・チャン70歳、三つ編み姿を公開「恥ずかしながら私も」 | RBB TODAY

歌手のアグネス・チャンが31日にインスタグラムを更新し、三つ編み姿を披露した。
アグネス・チャンは「今日孫はバレエ発表会の為に、お嫁さんが孫の髪を三つ編みにしました」と息子の妻が孫の髪を三つ編みにしたことを報告。その孫から一緒に三つ編みにすることを誘われたといい、「恥ずかしながら私も三つ編みしました」と、三つ編み姿の自撮り写真を公開した。
また、息子の妻も三つ編みにしたとのことで、「三人でそのまま出かけました」と投稿している。70歳での三つ編みに「ちょっと勇気が必要でしたよ」としながらも、「でも孫が喜んでくれれば、それで幸せでした」と祖母としての喜びを語った。
さらに次の投稿では孫のバレエ発表会を鑑賞したことや、前回の発表会と比べての孫の成長について触れ、「お嫁さんは感動して泣きました。私も感激してウルウル」「感謝感謝です」と感激の様子をつづっている。
投稿には、「アグネスの三つ編みもとても可愛いです」「似合っていて可愛いよ」「素敵ですよ」という声が集まっている。
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