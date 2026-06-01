貴重すぎるショット！能條愛未の結婚式に乃木坂46元メンバー集結！ | RBB TODAY

テレビ朝日アナウンサーで元乃木坂46の斎藤ちはるが31日にインスタグラムを更新し、乃木坂46時代の同期で女優の能條愛未の結婚式に出席したことを明かした。
能條は4月に結婚を報告していた歌舞伎俳優の四代目中村橋之助との挙式・披露宴を30日にホテルニューオータニで行った。
斎藤はインスタグラムで、「大好きな愛未の挙式に参列させていただき そして披露宴では司会を担当しました」と報告した。
ポストでは能條と橋之助を囲み、乃木坂46の元メンバーらと撮影したショットを公開。女優の西野七瀬や井上小百合、日本テレビの市來玲奈アナウンサー、タレントの高山一実、モデルの樋口日奈、川後陽菜、タレントの和田まあや、伊藤かりん、永島聖羅らも映っていた。
式については、「愛未の幸せな表情を見られて本当に幸せな気持ちになりました」「メンバーたちにも会えて嬉しかった」と振り返り、最後には「愛未、国生さん末永くお幸せに」とつづった。
ポストには、「面子強すぎ」「流石美人揃い」「写真だけで号泣」という声が集まっている。
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