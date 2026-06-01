CANDY TUNE・村川緋杏が初写真集を発売！水着姿や寝起きのすっぴんカットを披露 | RBB TODAY

KAWAII LAB.発の7人組女性アイドルグループ「CANDY TUNE」の村川緋杏の初写真集『CANDY TUNE 村川緋杏1st写真集（仮）』が、宝島社より7月23日に発売される。CANDY TUNEメンバーによるソロ写真集の出版は今回が初となる。予約受付は6月2日正午よりスタートする。

『CANDY TUNE 村川緋杏1st写真集（仮）』（宝島社）

『CANDY TUNE 村川緋杏1st写真集（仮）』（宝島社）

2024年にリリースした楽曲「倍倍FIGHT!」がTikTokの人気曲ランキングで10週連続1位を獲得するなど、今大注目のアイドルグループ「CANDY TUNE」メンバーの村川。

撮影は沖縄で行われ、普段のアイドルとしてのステージとは印象が違う大人っぽい表情から無邪気な笑顔まで、ありのままの姿を収録。夕焼けのビーチを背景にした色っぽい水着ショットや、寝起きのすっぴんカットなど、写真集でしかみられないプライベート感あふれるカットが満載となっている。

『CANDY TUNE 村川緋杏1st写真集（仮）』（宝島社）

『CANDY TUNE 村川緋杏1st写真集（仮）』（宝島社）

さらに、写真集の発売を記念したイベントの開催も決定。東京では7月30日、大阪では8月3日にそれぞれ開催される予定だ。

『CANDY TUNE 村川緋杏1st写真集（仮）』（宝島社）

村川はコメントを寄せ「まさか自分が写真集を発売できるなんて！本当に想像もしていなかったので夢の中の出来事みたいですが、嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びを爆発。また「『私なりのkawaiiを届けたい！』と強く思いました。私らしさをしっかり表現できたんじゃないかなと自信でいっぱいです♡アイドルになって12年、こんな人生もあるのかと私の人生をこの写真集と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです」とファンに呼び掛けた。