小嶋陽菜が白のブラキャミ姿を披露！「お肌真っ白すぎてソフトクリームの妖精かと思いました」と反響 | RBB TODAY

30日、AKB48の元メンバーの小嶋陽菜が公式Xを更新。自身がプロデュースするブランドの新作ブラキャミを着用した姿を披露した。

小嶋は「ブラキャミが完成！！」というコメントとともにブラキャミソールを着用した写真をアップ。上半身は白のブラキャミソール1枚だけを着ており、小嶋の胸の谷間や二の腕などが露わになっている。ボトムスには白のチュールフリルのスカートを合わせており、少しめくり上げられた裾からは、白い太もももしっかり見えている。

小嶋が着用しているのは自身がプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」の新作。ブランドの公式サイトにはXにアップされた写真のほか、黒のブラトップに黒のショーツを合わせたランジェリー姿など、ブラトップを着用した小嶋の姿が掲載されている。

この投稿にファンからは「本当に待ってました 夏場は毎年、ブラキャミ率が高くなるので新作も早くGETして 今年の夏を乗り切りたいです」「お肌真っ白すぎてソフトクリームの妖精かと思いました」「本当に可愛くて見惚れちゃいました」といったコメントが寄せられた。

※小嶋陽菜の投稿