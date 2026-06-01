プロデューサーとしても活躍中のMEGUMI「やっと結果が出てきたなという感じ」 | RBB TODAY

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プロデューサーとしても活躍中のMEGUMI「やっと結果が出てきたなという感じ」

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MEGUMI【撮影：こじへい】
  • MEGUMI【撮影：こじへい】

　2タレントのMEGUMIが「A-Studio＋」29日放送回に出演し、自身が行っているプロデュース業がカンヌでも評価を得ていることについて喜びを見せた。

　MEGUMIがプロデュースしているのは「JAPANESE NIGHT」というイベント。日本の文化や日本の映画を海外に伝える国際交流イベントで、今年で3年目になる。当初300人くらいの入場を予想していたが、初年度から1,000人ほど来場、二年目には1,500人が来場したとのこと。

　司会の笑福亭鶴瓶に「プロデュースってそこまでやれているのはすごいな」と言われるとMEGUMIは「やっと結果が出てきたなという感じ」と答える。プロデュース業を始めてから6年目で、ぐっと注目されるようになったことに喜びを見せた。藤ヶ谷太輔に「（プロデュースをしているのは）自分のためというより日本の芸能界のため？」と尋ねられると、「自分が楽しいからやってはいるんですけど、今回なら木村太一さん（映画監督）が評価されたのはうれしいですし。自分がいいなと思った方が評価されるのはすごい喜び」とプロデューサーとしての喜びを明かす。「結果として日本のエンタメというか、日本の映画というか、日本のドラマが強くなったらいいなと思いますけど、そんな大それた、優れた人間ではないので」とも謙遜。「一番最初はやりたい！から。そして近くの人が評価されたらうれしい」と、プロデュースを続ける理由を明かした。


MEGUMIの第2弾美容本、異例の初版12万部で発売 | RBB TODAY
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　タレントのMEGUMIが5月12日に発売する新刊『心に効く美容』（講談社）が、初版12万部で発売される。
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「まさかすぎてびっくり」令和ロマン・髙比良くるまとMEGUMIの文春熱愛報道にネット驚きの声 | RBB TODAY
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令和ロマン髙比良くるまとMEGUMIの熱愛報道にネットは驚きと歓迎の声を寄せている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/18/244066.html続きを読む »

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