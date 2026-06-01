ミスマガグランプリ・和泉芳怜、写真集「愛くるしいボディ」の誌面カット公開！ | RBB TODAY

ミスマガジングランプリ・和泉芳怜の写真集『SPA!デジタル写真集 和泉芳怜「愛くるしいボディ」』（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットが公開された。
和泉は「ミスマガジン2021」グランプリを獲得し、女優とグラビアの両面で活躍中。趣味は漫画・アニメ・ゲーム、特技は指でダンスをすること、ビニール袋を高速でめくることなどユニークな一面も持つ。
今回公開された誌面カットでは、日差しが心地よい屋外で背筋を伸ばしてストレッチをする清々しい姿や、ホワイトのワンピース水着姿で日向ぼっこを楽しむ瞬間も切り取られており、和泉が心身ともにリラックスした光景が楽しめる。
さらにグリーンチェックのバンドゥビキニ姿で庭で日光浴をエンジョイし、開放的な笑顔が見る者の心をほっこりとさせる一枚も。大人へと変化していく和泉の魅力が溢れ出す写真集となっている。
和泉芳怜、衝撃的な水着姿をSNSに披露！「素晴らしいスタイル」「アシンメトリーの水着！デザインいいですね」と反響 | RBB TODAY
グラビアアイドルの和泉芳怜がインスタグラムでアシメトリーデザインの衝撃的な水着姿を披露。胸元が深く開いた大人っぽくセクシーなデザインで、カメラ目線の写真にファンから「素晴らしいスタイル」「デザインいいですね」と絶賛のコメントが寄せられている。
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ミスマガGP・和泉芳怜、刺激的なレースランジェリーカットが公開に | RBB TODAY
『ミスマガジン2021』グランプリの和泉芳怜の1st写真集『可憐な芳怜』（講談社）が19日に発売を控えている。3日・4日にTwitter（ツイッター）を更新した和泉はそのオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/10/05/202650.html続きを読む »