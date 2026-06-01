ミスマガグランプリ・和泉芳怜、写真集「愛くるしいボディ」の誌面カット公開！ | RBB TODAY

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ミスマガグランプリ・和泉芳怜、写真集「愛くるしいボディ」の誌面カット公開！

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提供：週刊 SPA!編集部 撮影／武田敏将 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／田中陽子
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　ミスマガジングランプリ・和泉芳怜の写真集『SPA!デジタル写真集 和泉芳怜「愛くるしいボディ」』（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットが公開された。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影／武田敏将 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／田中陽子

　和泉は「ミスマガジン2021」グランプリを獲得し、女優とグラビアの両面で活躍中。趣味は漫画・アニメ・ゲーム、特技は指でダンスをすること、ビニール袋を高速でめくることなどユニークな一面も持つ。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影／武田敏将 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／田中陽子
提供：週刊 SPA!編集部 撮影／武田敏将 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／田中陽子

　 今回公開された誌面カットでは、日差しが心地よい屋外で背筋を伸ばしてストレッチをする清々しい姿や、ホワイトのワンピース水着姿で日向ぼっこを楽しむ瞬間も切り取られており、和泉が心身ともにリラックスした光景が楽しめる。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影／武田敏将 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／田中陽子

　さらにグリーンチェックのバンドゥビキニ姿で庭で日光浴をエンジョイし、開放的な笑顔が見る者の心をほっこりとさせる一枚も。大人へと変化していく和泉の魅力が溢れ出す写真集となっている。


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