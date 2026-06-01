梅雨の京都・宇治をイメージしたスイーツが登場！伊藤久右衛門、「宇治抹茶×紫陽花まつり2026」開 | RBB TODAY

京都・宇治の伊藤久右衛門は、「宇治抹茶×紫陽花まつり2026」を開催している。

伊藤久右衛門 宇治抹茶×紫陽花まつり

同企画では、梅雨の京都・宇治をイメージした抹茶スイーツを展開。今年で14年目となる「紫陽花パフェ」は、お抹茶の紫陽花きんとん、紫陽花色のクラッシュゼリー、葉形の抹茶クッキー、ブルーベリーなどを組み合わせ、雨露に濡れる紫陽花を表現した季節限定パフェとなっている。

「紫陽花パフェ」は、宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店で6月下旬まで提供予定。価格は単品1,390円（税込）、お茶セット1,890円（税込）、紫陽花茶会2,090円（税込）。

また、累計100万本を販売した「抹茶パフェアイスバー」シリーズからは、期間限定フレーバー「抹茶パフェアイスバー あじさい」も登場。価格は740円（税込）で、宇治本店、平等院店、JR宇治駅前店、京都駅前店、祇園四条店、清水坂店、三条寺町店、伏見稲荷店、清水産寧坂店、清水本店で販売される。

さらに、宇治抹茶そばなどの食事メニューと楽しめる「紫陽花ミニパフェ」も用意。対象のミニパフェセットに＋200円で、通常のミニ抹茶パフェから変更できる。提供店舗は宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店。